Украина должна вывести свои войска с территории новых регионов России. Президент Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД о готовности сесть за стол переговоров при выполнении этого условия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он назвал два условия начала переговоров. Во-первых, украинские войска, по его словам, необходимо полностью вывести из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ к моменту вхождения в состав Украины. Во-вторых, киевскому режиму предстоит отказаться от планов вступить в НАТО и официально уведомить об этом. Путин заверил, что как только это произойдет, с российской стороны последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

«Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра. Мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры», — сказал он.

Путин напомнил, что мирное соглашение отвергла Украина. По его словам, она сделала это по указанию западных кураторов, включая Великобританию.