Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. Об этом сообщил президент Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам саммита ОДКБ.

По его словам, речь идет об условиях, изложенных перед руководством министерства иностранных дел в столице в июне 2024 года.

«Ничего не поменялось», — подчеркнул глава государства.

Решение украинского конфликта в рамках диалога возможно, если Соединенные Штаты и западные страны признают, что предложение Путина о мире — единственный выход из ситуации, заявил ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Американские СМИ сообщили о подготовке плана в США по урегулированию украинского вопроса. Администрация Дональда Трампа попытается продвигать прекращение огня на ранних стадиях переговоров двух конфликтующих сторон.