Украина отказалась от мирного предложения Путина

Новое предложение России по урегулированию конфликта на Украине не содержит «реального мирного предложения». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в социальной сети X.

По его словам, власти Украины отказались от предложения российского лидера Владимира Путина.

«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», — объяснил он.

Подоляк добавил, что Украина останется беззащитной, если не войдет в НАТО. Он также отметил, что в случае принятия российских предложений стране якобы придется отказаться от суверенитета и субъектности.

Ранее Путин сообщил о готовности России провести мирные переговоры. Для дипломатического урегулирования Украине следует вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей. Еще одним условием для мирного процесса является официальный отказ киевского режима от вхождения в НАТО.