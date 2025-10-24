Сегодня 10:45 Беспилотник протаранил высотку в Красногорске: главное о пострадавших и последствиях удара Пострадавший при атаке БПЛА в Красногорске: сквозь сон услышали грохот 0 0 0 Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Эксклюзив

Утром 24 октября в Подмосковье тишину спального района Красногорска нарушил мощный взрыв. Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» на бульваре Космонавтов. Последствия атаки шокируют: пострадали пять человек, среди которых маленький ребенок, повреждения охватили несколько этажей. Подробности случившегося — в материале 360.ru.

Хроника атаки БПЛА на Красногорск Первые сообщения о взрыве появились около 04:15 по московскому времени. По словам очевидцев, они проснулись от оглушительного хлопка, от которого на улице сработала автомобильная сигнализация. «Сначала был слышен звук приближающегося беспилотника, затем сразу же прогремел взрыв», — рассказал один из свидетелей. Местные жители увидели дым и сразу же стали звонить в экстренные службы, представители которых незамедлительно выехали к месту происшествия. Еще до их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. «Как только увидели белый дым и предположили, что прилетел дрон, сразу стали собираться и выбежали на улицу. Там уже было много людей, и все в панике», — сказала в беседе с 360.ru жительница дома Злата.

Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram

Масштабы последствий Удар был действительно мощный. Дрон поразил многоэтажку на 14-м этаже со стороны дороги, сообщил источник 360.ru. Внутри квартиры он сдетонировал, в результате чего взрывной волной вынесло уже вторую стену — со стороны двора. Повреждения получили три квартиры: пострадали имущество и межквартирные стены. «Сквозь сон услышали грохот и почувствовали, как на нас что-то полетело. Под ногами оказались камни, пришлось выбираться. Дверь в комнате заклинило, выбирались на кухню через проходной балкон», — рассказал 360.ru один из пострадавших. Внутренний двор жилого комплекса оказался весь усеян осколками, фрагментами фасада и элементами самого беспилотника. Рухнувшие обломки повредили восемь припаркованных внизу автомобилей. Также серьезные повреждения получил лифт в подъезде дома.

Обошлось без погибших, но пострадали пять человек, в том числе ребенок. Троих взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу № 1. По информации источника 360.ru, у 39-летней женщины диагностировали рваную рану голени и осколочные ранения, у 46-летней женщины — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом верхней трети левой голени, а у 47-летнего мужчины — закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лба и нижних конечностей. Также пострадал 61-летний мужчина, он получил ушибы мягких тканей головы, но от госпитализации отказался. Восьмилетнего ребенка доставили в центр имени Рошаля. У него диагностировали вывих надколенника и поверхностные ссадины по всему телу.

Окровавленного мальчика выносили всего в осколках. За ним бежала мама с перемотанными ногами. Очевидец

Реакция властей К атакованному дому оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели и другие специалисты. «На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Красногорска Дмитрий Волков лично координировал работу на месте происшествия. «Развернут оперативный штаб. Здание обследовали специалисты, на месте продолжают работать сотрудники полиции и городской администрации. Мы окажем поддержку всем пострадавшим и их семьям», — также отметил он в Telegram-канале. На момент публикации подъезды к месту случившегося остаются перекрыты, также ограничили доступ в квартиры.

Больше сотни БПЛА за ночь В общей сложности в ночь на 24 октября силы противовоздушной обороны сбили 111 беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Больше всего дронов ликвидировали над Ростовской областью — 34. Еще 25 БПЛА сбили над Брянской областью, 11 — над Калужской, 10 — над Новгородской, по семь — над Белгородской и Крымом. Пять украинских беспилотников ликвидировали в Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем. По два — над Волгоградской и Орловской областями. По одному — над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.