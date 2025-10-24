Обстановку у ЖК в Красногорске сняли на видео после атаки дрона

Появилось видео с места взрыва в многоэтажке в Красногорске на бульваре Космонавтов. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось сегодня утром. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома.

В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверых из них госпитализировали. Троих взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу, а несовершеннолетнего — в Центр имени Рошаля.

Очевидцы рассказали в беседе с 360.ru, что взрыв был очень громким. Из места, куда влетел дрон, пошел дым. После случившегося оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и медики. Из соседнего подъезда выносили пострадавших.