Атака с хирургической точностью. Как Россия перекрыла кислород логистике ВСУ

В ночь на 26 марта картина боевых действий на Украине претерпела кардинальные изменения. Теперь, судя по географии ударов, тактика России стала еще более опасной для противника. Как переход к системному ослаблению тыловой инфраструктуры поставил под удар все планы ВСУ на предстоящую летнюю кампанию и чего ждать дальше на Украине — в материале 360.ru.

Хроника ночи: от Чернигова до Измаила По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, российские военные перешли к точечной работе по конкретным зонам с повторными ударами и добиванием целей. В Черниговской области удары наносились с четкой привязкой к транспортным артериям. В Бахмаче ВС России поразили железнодорожный узел, представляющий собой важный элемент для переброски резервов. В Репках уничтожили складское помещение с беспилотниками, а в районе Нежина вывели из строя вышку связи. Это классическая работа по ослеплению противника и нарушению логистических цепочек на северном направлении. В Харьковской области взрывы прозвучали глубокой ночью. Один из прилетов пришелся на северо-восточную часть Харькова, другой — в направлении города Дергачи.

На Сумскую область обрушилась плотная серия ударов. В самих Сумах было два прилета: по автотранспортному предприятию, где ремонтировалась военная техника, и по общежитию техникума, которое ВСУ использовали для размещения личного состава. В пригороде удары пришлись по небольшим подразделениям артиллерии. Прилеты были в Тростянце и Лебедине, указал Лебедев в своем телеграм-канале. Одесская область стала одним из эпицентров атаки. Удары здесь были нацелены на последние стабильные каналы внешней военной помощи. Так, в 01:43 российские военные ударили по паромной переправе в районе Килия/Вилково, через которую постоянно везут военные грузы из Румынии. В Измаиле удар пришелся на порт, после чего его работу остановили. По неподтвержденным данным, ВС России удалось поразить место сборки безэкипажных катеров, что сопровождалось мощной детонацией. В поселке Сарата в 01:41 атаковали нефтебазу вблизи железнодорожного вокзала. Белгород-Днестровский также попал в зону поражения, взрывы там прозвучали около 02:00 по московскому времени.

В Николаевской области российские бойцы вели работу по пунктам временной дислокации в Снигиревском районе. Активность ПВО также наблюдалась в районе Очакова в 19:53, а в селах Галициново и Парутино характерные звуки слышали в 22:55. На Запорожском направлении шло интенсивное применение корректируемых авиационных бомб. Серия ударов с 21:47 до 22:36 сорвала ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении. В подконтрольной Киеву части Донбасса взрывы прозвучали в районе Славянска, где противник использует карьеры для укрытия техники, прорыв в их стенках крупные пещеры. Как и зачем изменилась тактика российских военных Текущая картина ударов резко изменилась по сравнению с предыдущими днями: работа идет не на перегрузку ПВО, а на износ системы и разрушение ключевых узлов. Основным отличием стали повторные атаки на одни и те же районы. Особенно выделилась Сумская область, по которой шла плотная атака. Вероятнее всего, здесь целью России были логистика, склады и узлы переброски.

В Одесской и Николаевской областях удары были распределены, но с явным акцентом на портовую и припортовую инфраструктуру. Серия ударов по Запорожью с небольшими интервалами говорит о стремлении дожать конкретные цели. Атаку на Харьковскую и Черниговскую области российские военнослужащие могли вести для сохранения напряжения, не давая противнику спокойно перераспределять ресурсы. Таким образом, по словам Лебедева, ВС России пришли к следующей схеме: приграничье — под системным давлением, юг — под ударом по логистике, фронтовые зоны — под доработкой.

Это уже выверенная конфигурация. Текущая фаза ударов показывает переход от «массы» к «точности». И это гораздо более опасная стадия для противника. Сергей Лебедев

Геополитический контекст: сигнал для Запада Помимо потерь для противника, нынешняя конфигурация ударов несет с собой и четкий сигнал внешним игрокам. Россия продемонстрировала способность гибко менять тактику, не снижая интенсивности огня.

Лебедев отметил, что для западных партнеров киевского режима это означает одно: конфликт становится более управляемым со стороны России и неминуемо более дорогостоящим для всех остальных. В частности, уничтожение инфраструктуры в Измаиле и Килии заметно усложнит логистику.

Поставки придется переориентировать на наземные маршруты через Польшу, которые уже находятся под плотным наблюдением и давлением. Эскалация становится все более затратной для западных спонсоров Киева. Сергей Лебедев

На этом фоне все попытки ВСУ подготовиться к активным действиям в летний период рискуют провалиться, поскольку и тыл, и логистика, и инфраструктура уже начинают проседать. Что будет на Украине дальше Основываясь на логике текущих действий, координатор пророссийского подполья предположил, что в ближайшее время модель сохранится. Украину ждут новые волны атак: Повторные удары по тем же районам. Вероятны прилеты по Сумской, Харьковской и Одесской областям. Не исключено, что основной акцент останется на объектах энергетики и железнодорожной инфраструктуры.

Усиление давления на юг. Удары по Измаилу и Килии могут стать системными, и в этом случае противник лишится возможности использовать внутренние водные пути для снабжения.

Тактическая пауза. Срыв ротации на Ореховском направлении может привести к временной паузе в Запорожье, которую российские военнослужащие используют для укрепления своих позиций.

Постепенное расширение на другие логистические узлы. «Если эта динамика сохранится, то к началу лета мы увидим не просто серию ударов, а системное ослабление тыловой инфраструктуры», — заключил Лебедев. Для украинской армии сейчас самым опасным стало не количество ракет в небе, а неспособность восстановить инфраструктуру после повторных прилетов. Системный коллапс ВСУ сделает проведение каких-либо крупных наступательных операций невозможным. И именно этот фактор может определить ход всей спецоперации на ближайшие месяцы.