«Армия не должна быть рабоче-крестьянской». Отряд чиновников отправился в Курскую область

На защиту Курской области встали не только простые мобилизованные, но и высокопоставленные добровольцы. Чиновники из Приморского края заступили на службу в отряд «Тигр» 155-й бригады морской пехоты. Его командир с позывным Кубинец рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой об обстановке в зоне боевых действий.

«Защита Родины касается практически всех, армия не должна быть рабоче-крестьянской. Соответственно, в отряде у нас представители муниципальной, государственной власти, сотрудники федеральных органов власти, заместители глав районов Приморского края», — сообщил он.

Сам Кубинец занял пост вице-губернатора по внутренней политике Приморского края, но на службу заступил, в первую очередь, как командир отряда «Тигр». Он пошутил, что вверенная ему внутренняя политика формируется и в зоне боевых действий, поэтому в его соединении много представителей власти.

Боевая обстановка

«В данный момент мы работаем в населенном пункте Новоивановка, идет его дозачистка. Наши подразделения и части воздушно-десантных войск идут чуть южнее и рядом с нами. Я думаю, что в ближайшее время задача будет выполнена», — сообщил он.

Собеседник 360.ru подтвердил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области не раз выдавали себя за гражданских. Среди них оказались не только диверсанты, но и попавшие в окружение бойцы.