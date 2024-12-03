«Армия не должна быть рабоче-крестьянской». Отряд чиновников отправился в Курскую область
Командир Кубинец: диверсанты ВСУ в Курской области переоделись в гражданских
На защиту Курской области встали не только простые мобилизованные, но и высокопоставленные добровольцы. Чиновники из Приморского края заступили на службу в отряд «Тигр» 155-й бригады морской пехоты. Его командир с позывным Кубинец рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой об обстановке в зоне боевых действий.
«Защита Родины касается практически всех, армия не должна быть рабоче-крестьянской. Соответственно, в отряде у нас представители муниципальной, государственной власти, сотрудники федеральных органов власти, заместители глав районов Приморского края», — сообщил он.
Сам Кубинец занял пост вице-губернатора по внутренней политике Приморского края, но на службу заступил, в первую очередь, как командир отряда «Тигр». Он пошутил, что вверенная ему внутренняя политика формируется и в зоне боевых действий, поэтому в его соединении много представителей власти.
Боевая обстановка
«В данный момент мы работаем в населенном пункте Новоивановка, идет его дозачистка. Наши подразделения и части воздушно-десантных войск идут чуть южнее и рядом с нами. Я думаю, что в ближайшее время задача будет выполнена», — сообщил он.
Собеседник 360.ru подтвердил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в Курской области не раз выдавали себя за гражданских. Среди них оказались не только диверсанты, но и попавшие в окружение бойцы.
На самом деле, таких моментов очень много. И к нам на позицию вышли раненые, и один из них оказался, я так предполагаю, сотрудником ВСУ, выдавал себя за бойца воздушно-десантных войск. У нас тут форма у всех практически одинаковая, есть определенный казус — все в мультикаме ходят.
Командир Кубинец
Кубинец сообщил, что подразделения диверсионных групп переодевались и перемещались под видом гражданских. Он уверен, что благодаря выстроенной на должном уровне комендантской работе удастся остановить такие вылазки.
«Недолго они будут иметь возможность перемещаться, потому что постоянные проверки документов, первая линия контроля, вторая. Думаю, с этим мы тоже разберемся», — сказал он.
Мирные жители
Не все гражданские успели выехать из населенных пунктов, охваченных огнем, заявил Кубинец. Например, после зачистки Любимовки на прошлой неделе военные эвакуировали восемь человек.
«На прошлой неделе к нам вышла женщина из Новоивановки, причем из ее самой дальней части, которая на тот момент была еще под контролем ВСУ. Она как-то вышла к нам, и вывозили. Передали ее потом курским родственникам», — рассказал он.
Из Зеленого Шляха вышли женщина с ребенком. Кубинец сообщил, что они смогли спастись лишь после того, как российские подразделения очистили территорию. Он призвал мирных жителей прислушиваться к органам муниципальной власти и оперативно эвакуироваться. Командир заявил, что многие не успели этого сделать.