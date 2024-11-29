«В чем были, в том и выехали». Жительница Суджи рассказала об эвакуации из-за атаки ВСУ

Украинские боевики стали обстреливать Суджу 6 августа примерно в три часа ночи. Горожане начали эвакуироваться с семи утра, когда удары временно прекратились. Об этом военному следователю СК рассказала жительница Курской области. Видеозапись с допросом появилась в распоряжении 360.ru.

«В три часа ночи нас начали обстреливать. С трех утра и до шести или до семи утра по нам стреляли „Градами“. И когда с семи до восьми [стрельба] прекратилась, то мы в чем были, в том и выехали из Суджи», — отметила женщина.

Она эвакуировалась из региона и переехала в пункт временного размещения в Липецке. Жительница Курской области сообщила, что в Судже у нее осталась мать. Она до сих пор не смогла выйти с ней на связь.

«Свет, газ, вода — все пропадало. И связи не было», — добавила жительница Суджи.

Ранее житель поселка Теткино Глушковского района описал, как ВСУ пытались прорваться в населенный пункт. Боевики атаковали без разбора: под обстрелы попали жилые дома, а также сахарный и спиртовой заводы.