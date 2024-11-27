«Я поседела». Жительница Курской области рассказала об обстрелах ВСУ

Жительница села Мартыновка Суджанского района рассказала военному следователю, как сын вывозил ее и мужа из-под обстрелов после нападения ВСУ на курское приграничье. По ее словам, никто не объявлял эвакуацию, люди бросали свои дома и уезжали, понимая, что им опасно там находиться, рассказали в Военном следственном управлении СК по Московскому военному округу.

Женщина отметила, что она привыкла жить под обстрелами. Местные уже научились различать, «где прилеты, где отлеты». Над домами часто летали украинские дроны.

«В последний раз я вообще, наверное, и поседела: глянула, у дочки над домом висит (беспилотник — прим. ред.). Хотела позвонить им сказать, но думаю, сейчас напугаю — там дети маленькие. Он повисел-повисел и улетел. Но жутко было, думала, вдруг сейчас кинет (взрывчатку — прим. ред.) и все, кранты им всем», — сообщила она.

Ранним утром 6 августа над домами начали летать украинские ракеты. Вечером в тот же день дети женщины выехали, а она с мужем решила остаться дома. Она думала, что это очередной обстрел, который скоро прекратится.

«Ночь просидели в подвале, потому что страшно было. Утром сын приехал — нас за шварник, мы даже документов не успели взять. Он и разговаривать не стал, пяти минут нам не дал, забрал нас, мы выехали», — добавила она.

Единственное, что она взяла, — паспорта. Вдоль дороги жительница Курской области видела сгоревшие машины, а сын крестился на каждом повороте.

«Я никогда в жизни не видела, чтоб он крестился. <…> Нам никто не говорил ничего, что надо эвакуироваться. Мы сами поняли, что нам там уже нельзя быть», — отметила женщина.

Ранее ВС России уничтожили до 600 украинских боевиков в Ольговском лесу под Курском. До этого средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ в приграничных районах.