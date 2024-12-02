ВС России поразили машины, на которых ВСУ ехали в сторону Курской области

Российские военные ударами дронов-камикадзе поразили автомобили, на которых боевики ВСУ под видом гражданских направлялись в сторону Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в результате ударов оба транспортных средства с личным составом оказались уничтожены.

«Со стороны Стецковки Сумской области боевики в количестве 12 человек на карете скорой помощи и легковом гражданском автомобиле ехали по трассе Н-07. Наши дроны настигли их около села Писаревка, оба машины уничтожили с личным составом», — сказал координатор подполья.

Также в лесном массиве в районе села Марченки в Сумской области выявили артиллерийский расчет ВСУ, который обстреливал Курскую область.

«В этом квадрате выпустили несколько десятков снарядов, объективные результаты обстрела неизвестны», — добавил Лебедев.

Ранее российские военные ударили по вагонам с ATACMS у порта Черноморска.