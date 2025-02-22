Украина на коленях. Стали известны новые шокирующие требования США

Администрация Трампа в пятницу, 21 февраля, передала Украине новую версию соглашения по использованию природных ресурсов. Копию договора получила редакция The New York Times ( NYT ) — журналисты заявили, что проект еще жестче, чем был первый вариант.

Что требовал от Украины Белый дом изначально

Первая версия договоренности указывала, что Украина обязана согласиться на формирование совместного с американской стороной фонда, в который вносились все права на разработку украинских недр. Структура должна распределять такие права в пользу инвесторов из США. Все последующие доходы и от добычи, и от реализации полезных ископаемых США и Украина делят в пропорции 50/50.

Белый дом поставит Украину на колени

Теперь же администрация Белого дома предлагает, а фактически приказывает, закрепить за Соединенными Штатами все 100% собственности будущего фонда. Распределять ресурсы предполагается в пропорции два к одному — Украина вносит свои доли будущими поступлениями от добычи полезных ископаемых, а треть США считается уже реализованной за счет предыдущих поставок оружия.

Общая стоимость фонда теперь устанавливается на отметке в 500 миллиардов долларов. Именно эту сумму хочет получить от Украины Дональд Трамп — в счет и уже понесенных, и будущих расходов США. В первой версии договора Белый дом конкретную сумму не прописывал.

Что еще требуют США от Украины

Новое соглашение касается не только минеральных ископаемых. США хотят получить и доходы от украинского экспорта нефти и газа. Однако будущие доходы от портов Украины в договор не вошли — NYT отмечает, что это чуть ли не единственная поблажка со стороны Белого дома.

Никаких гарантий для Украины

Что еще более важно, добавляет NYT, США считают соглашение на 100% коммерческим. Никаких обязательств по инвестициям американская сторона на себя не берет. Гарантии безопасности также будут обсуждаться за пределами этого договора.

Первое соглашение с США по ресурсам отказался подписывать глава Украины Владимир Зеленский. Источники западной прессы сообщали, что он нашел договор чрезмерно жестким. Уже на тот момент Зеленский обращал внимание и на то, что в проекте договора нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.

Однако позднее стало известно, что соглашение по ресурсам США и Украина могут подписать уже 22 февраля. Окончательно договор при этом до сих пор не составлен.