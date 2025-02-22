Президент США Дональд Трамп считает возможным скорое заключение сделки с Украиной о компенсации Соединенным Штатам вложенных 500 миллиардов долларов. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на церемонии вступления в должность министра торговли США, видеозапись пресс-конференции опубликовал телеканал C-SPAN .

«Надеюсь, мы подпишем соглашения в очень короткий срок. Это соглашение гарантирует возврат нам 400 или 500 миллиардов», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

«Мы растрачиваем нашу казну. Да, они проливают кровь, но мы тратим деньги из нашей казны на страну, которая очень и очень далеко. При этом мы не получаем наши деньги назад», — отметил президент США.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине.