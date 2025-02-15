Зеленский отказался передать США 50% ресурсов Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался подписать соглашение, на основании которого США бы получили право на 50% запасов полезных ископаемых Украины. Об этом со ссылкой на свои источники в соцсетях сообщил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

Представители администрации президента Дональда Трампа на встрече с Зеленским на полях Мюнхенской конференции предложили ему подписать соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым. Речь шла о половине еще не добытых ресурсов страны. Глава киевского режима отказался.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины», — написал Рогин.

Ранее экономист Василий Колташов назвал «своеобразным сигналом Китаю» предложение американцев Киеву заплатить за военную помощь передачей полезных ископаемых. По его словам, в Вашингтоне дразнят оппонентов, с которым у них торговая война.