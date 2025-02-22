Стала известна возможная дата подписания договора о минералах между США и Украиной

WSJ: Украина и США могут подписать соглашение о минералах в субботу

Соединенные Штаты и Украина уже в субботу могут подписать соглашение о минералах. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal , знакомые с переговорами.

«Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму», — отметили авторы материала.

По их данным, стороны приближаются к сделке о передаче США прав на ценные минералы в качестве компенсации за военную помощь. Окончательной договоренности достичь еще не удалось. Журналисты не привели содержание документа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский «очень затрудняет» любые сделки. Он был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но так и не смог положить конец конфликту.