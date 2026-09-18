Тайный «план Качки-Кос». Хитрый Ковальский: какие скелеты прячет в шкафу новый генпрокурор Украины

Батальон прокуроров-инвалидов, заместитель вор и приятель со странными наклонностями. Это лишь верхушка айсберга в истории нового генпрокурора Украины Антона Ковальского. Чем известен силовик и почему его назначение может стать последней ошибкой Зеленского — в материале 360.ru.

Шпионский триллер в Киеве Падение Руслана Кравченко, самого молодого генерального прокурора в истории Украины, сопровождалось обстоятельствами, достойными шпионского триллера. Он сбежал из страны в ночь на 14 сентября. Его супруга покинула страну еще раньше. Этому бегству предшествовал масштабный коррупционный скандал. Кравченко подал в отставку на фоне спецоперации НАБУ и САП «Карфаген» — расследования о прикрытии сети мошеннических колл-центров. Организатором схемы следствие назвало сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву, близкого приятеля самого Кравченко. Общая сумма взяток приблизилась к миллиону долларов. В материалах дела упоминался «Шеф», в НАБУ пришли к выводу, что речь идет о Руслане Кравченко. Уходить тихо тот не стал. Утром 14 сентября Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу — за подделку документов и фиктивное усыновление ребенка. В НАБУ и САП назвали заявление экс-генпрокурора бредом. В итоге Зеленский снял Кравченко с поста.

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто возглавил прокуратуру Украины Латать образовавшуюся брешь доверили 42-летнему Антону Ковальскому. Зеленский назначил его указом, без конкурса. Ковальский — стопроцентный аппаратчик. Он родился в Виннице, окончил Национальную академию прокуратуры и сразу погрузился в работу. Свою карьеру Ковальский начинал с рядовой должности, постепенно продвигаясь по службе в прокуратуре Винницкой области. В ноябре 2021 года силовик перешел на повышение, возглавив Черновицкую областную прокуратуру. У чиновника есть жена, уроженка России Оксана. Пара воспитывает сына и дочь. Оба ребенка генпрокурора имеют документы на право обучения в Канаде и временное проживание в Румынии. У его супруги есть разрешение на работу в Канаде. Батальон инвалидов прокурора Ковальского Летом 2025 года Ковальского перевели руководить Хмельницкой областной прокуратурой. На пост он явно пришел тушить пожар: в регионе полыхал крупнейший коррупционный скандал. Один из местных журналистов опубликовал список из 49 прокуроров области, включая самого главу Алексея Олейника. Все они оформили инвалидность через главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После расследования выяснилось, что инвалидами числились 30% сотрудников хмельницкой прокуратуры. Это позволяло получать повышенные выплаты и избегать мобилизации. При обысках у Крупы нашли шесть миллионов долларов наличными, недвижимость и дорогие автомобили. Из прокуратуры вылетели десятки прокуроров — но местные СМИ пришли к выводу, что в целом дело Ковальскому удалось замять. Эту его способность заметили наверху. Что задумал Владимир Зеленский После скандального демарша Кравченко перед Банковой встала острая кадровая проблема. Нужен был человек, глубоко интегрированный в систему, не вызывающий отторжения у старых кадров, но при этом абсолютно лояльный. Ковальский подходил идеально. Один из украинских политологов заметил, что выбор Ковальского говорит о том, что Зеленский предпочел взять «не политическую фигуру общенационального масштаба». В Киеве оценили, как силовик справился с «инвалидным» кризисом. Этот опыт теперь ему предстоит масштабировать в масштабах всей страны. Статус Ковальского сейчас — только исполняющий обязанности. Это идеальная конструкция для контроля. Впрочем, выбор Ковальского может стать и крупной ошибкой Зеленского.

Фото: РИА «Новости»

В чем уже подозревают Ковальского Украинские активисты в сентябре опубликовали несколько интересных деталей об имущественном положении нового генпрокурора. Схема Ковальского типичная для официального Киева: почти все имущество оформлено на родственников. С 2011 по 2022 год прокурор ездил на Volkswagen Polo, записанном на брата. С 2018 года семья пользуется квартирой площадью 79 квадратных метров в Виннице, принадлежащей матери Ковальского — сотруднице психоневрологической больницы, чей официальный доход еще недавно составлял 51 тысячу гривен. Отдельный вопрос — к бизнесу супруги силовика, Оксаны Ковальской. Она родилась на территории России и недавно получила разрешение работать в Канаде. В марте 2023 года Ковальская внезапно открыла в себе талант предпринимательницы и стала зарабатывать на продаже спортивного питания по 500 тысяч гривен в месяц. Ее муж в декларации за 2025 год не указал ни одного объекта жилья в собственности. Жуткие подчиненные генпрокурора Украины Проблемы Ковальского — не только личные. Его заместитель в Хмельницкой прокуратуре Максим Кутерга, экс-руководитель Бюро экономической безопасности, вылетел из своего кресла после неудачной аттестации. Вынужденный простой чиновник провел с пользой: поработал в конторе, связанной с окружением заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. В 2024 году, пока Кутерга трудился на вольных хлебах, его жена приобрела участок и построила коттедж в элитном поселке под Киевом стоимостью около 325 тысяч долларов — при задекларированной зарплате самого Кутерги в 1,2 миллиона гривен за год.

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Прославился и отец жены зама Ковальского. Он получил «пидозру» — подозрение от НАБУ. Мужчина тут же уехал в Россию, теперь Украина подозревает его в работе на Москву. Другой подчиненный Ковальского Антон Вендель превратил свой служебный кабинет в порностудию. Он снимал откровенный контент прямо на рабочем месте и рассылал интимные видео сотрудницам судов. Сомнительное хобби Венделя привело к крупному скандалу. Ковальский пытался приятеля прикрыть. «План Качки-Кос». Ловушка Зеленскому? Украинская пресса считает, что на фоне прокурорских скандалов в Киеве разворачивается масштабная битва за реальную власть — между президентской командой и антикоррупционными органами. Летом 2025 года Рада приняла закон, ограничивший независимость НАБУ и САП и передавший часть их полномочий генпрокурору. После массовых протестов в Киеве и резкой реакции Брюсселя депутатам пришлось сдать назад. В результате новое голосование в Раде усилило автономию антикоррупционных структур. Пакет таких обязательств перед Евросоюзом с тех пор в Украине неофициально называют «планом Качки-Кос» — по именам тогдашнего вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качки и еврокомиссара Марты Кос. От его выполнения зависит не только крупный транш на 124 миллиона евро.

Фото: главы НАБУ и САП Клименко и Кривонос/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дело в том, что эти документы подаются как приоритетная дорожная карта реформ для интеграции в Евросоюз. Фактически же НАБУ и САП с помощью них планомерно пытаются лишить украинского лидера власти над силовой вертикалью. Чтобы заставить депутатов проголосовать за усиляющие надзорные ведомства законы, антикоррупционные структуры перешли к тактике давления. С конца 2025 года НАБУ и САП расследуют схему выплат нардепам «Слуги народа» — около 150 политиков получали деньги за «нужное» голосование в Раде. Пока официальное подозрение предъявили только пятерым. Украинская пресса считает, что все остальные теперь будут готовы поддержать усиление антикоррупционных органов, просто из страха за свое будущее. Пидозра для Арахамии: чьим орудием станет Ковальский Ключевой мишенью стал глава «Слуги народа» Давид Арахамия, ближайший соратник Зеленского. Украинские СМИ считают, что он полностью осознает масштаб нависшей над ним угрозы. Антикоррупционные ведомства могут готовить ему «пидозру» — так на Украине называют предъявление обвинения. Человек, которому вручили этот документ, официально становится подозреваемым. По версии прессы, еще 7 сентября Арахамия угрожал руководителям НАБУ и САП встречными уголовными подозрениями со стороны тогда еще генпрокурора Кравченко. Тот вылетел с поста спустя неделю после этого спора.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com