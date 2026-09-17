Зеленский назначил и. о. генпрокурора Украины Антона Ковальского

Ковальский родом из Винниц, некоторое время работал зампрокурора Винницкой области, затем руководил Черновицкой областной прокуратурой.

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко 14 сентября подал в отставку. Он написал в телеграм-канале, что уехал за границу, чтобы рассказать зарубежным партнерам о ситуации в антикоррупционных органах.

Затем он подробно описал, как глава НАБУ Семен Кривонос получил взятку в размере 72 тысяч долларов за махинации с землей в селе Тарасовка под Киевом.

Зеленский 15 сентября подписал указ о снятии Кравченко с поста.