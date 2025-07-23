В Киеве и Львове на митингах против ограничений НАБУ выступили против Зеленского

Украинцы вышли на улицы с протестами против нового решения Владимира Зеленского. Видео из Киева и Львова опубликовал Telegram-канал RT .

Массовые митинги начались после того, как украинский лидер подписал ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (НАБУ и САП).

Участники митинга встречали новость о законе скандированиями «Зеля — черт!» и «Ганьба!».

К акции присоединился и мэр столицы Виталий Кличко, который ранее выступал с критикой нового закона. Многие протестующие в Киеве пришли по призыву одного из служащих ВСУ.

Законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП Рада одобрила вечером 22 июля. Документ почти сразу же подписал Зеленский.

Оба органа фактически подчинили офису генпрокурора. Это лишает их независимости.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос также раскритиковала закон. Она сочла, что Украина делает «серьезный шаг назад», так как демонтирует собственные независимые правовые институты.