После восстановления независимого статуса антикоррупционных структур Украины прошло всего несколько дней, а в стране уже раскрыли масштабную коррупционную схему при закупках БПЛА и систем РЭБ. НАБУ и совместно с САП собирают доказательства, которые в будущем пригодятся для организации трибунала над президентом Владимиром Зеленским.

Коррупционная схема: хищения и задержания О раскрытии коррупционной схемы 2 августа сообщил сам Зеленский. Он опубликовал фото со встречи с руководителями САП и НАБУ Александром Клименко и Семеном Кривоносом и поблагодарил органы за работу. В САП позже уточнили, что речь идет о хищениях при закупке БПЛА и средств РЭБ для украинских войск. Сумма откатов достигала 30% стоимости контрактов. В рамках дела задержали четверых: депутата партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова, экс-главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и главу Рубежанской городской администрации Андрея Юрченко. Личность четвертого подозреваемого не раскрывается. Также под следствием оказались бойцы Нацгвардии.

Фото: РИА «Новости»

Гайдая и Юрченко уволили с должностей, а «Слуга народа» приостановила членство Кузнецова в партии. Задержания высокопоставленных лиц стали первыми после восстановления полномочий антикоррупционных структур.

Интересно В конце июля Верховная рада по инициативе Зеленского приняла закон по переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору. После критики Запада и протестов полномочия структур восстановили. Попытка лишить их независимого статуса могла быть связана с расследованиями против людей из окружения Зеленского. В конце июля Верховная рада по инициативе Зеленского приняла закон по переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору. После критики Запада и протестов полномочия структур восстановили. Попытка лишить их независимого статуса могла быть связана с расследованиями против людей из окружения Зеленского.

Зеленского ждет трибунал? Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что НАБУ и САП готовят доказательства, которые можно будет использовать для организации народного трибунала в отношении Зеленского. «Подписав закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, Зеленский расписался в том, что никакие процессы в стране он не контролирует. Таким образом, план его превращения в английскую королеву сработал», — заявил Медведчук.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Он считает, что ЕС предоставил антикоррупционным органам разрешение на преследование всех, кто связан с Зеленским. При этом нелегитимного украинского лидера могут использовать для сокрытия коррупционных схем новой команды. «Поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского. Но это единственная роль козла отпущения, которая ему светит в будущем», — добавил Медведчук. Запад собирается обвинить Зеленского в коррупционных преступлениях — перед ним уже маячит перспектива народного трибунала. У президента нет поддержки ни в США, ни в Британии, ни в ЕС, заключил председатель совета «Другой Украины».