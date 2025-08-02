НАБУ поймало на взятке депутата «Слуги народа» Алексея Кузнецова

пресс-служба НАБУ
Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Народного избранника заподозрили в участии в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд ВСУ.

Помимо Кузнецова, фигурантами дела значатся главы районной и городской военных администраций, а также служащие Национальной гвардии.

По версии украинских следователей, преступная схема заключалась в заключении госконтрактов с поставщиками по заведомо завышенным ценам. До трети от суммы договоров возвращалось участникам сговора.

пресс-служба НАБУ
Фото: пресс-служба НАБУ

Ранее стало известно, почему глава киевского режима Владимир Зеленский отыграл зачистку НАБУ. Его попытка лишить бюро независимости провалилась.

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