НАБУ поймало на взятке депутата «Слуги народа» Алексея Кузнецова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Народного избранника заподозрили в участии в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд ВСУ.

Помимо Кузнецова, фигурантами дела значатся главы районной и городской военных администраций, а также служащие Национальной гвардии.

По версии украинских следователей, преступная схема заключалась в заключении госконтрактов с поставщиками по заведомо завышенным ценам. До трети от суммы договоров возвращалось участникам сговора.