НАБУ задержало экс-главу Луганской администрации Гайдая

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-главу украинской Луганской областной гражданской администрации Сергея Гайдая по делу депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

В публикации отметили, что президент Украины Владимир Зеленский планировал в ближайшее время назначить Гайдая главой Ивано-Франковской или Полтавской области.

Ранее стало известно о задержании депутата Алексея Кузнецова, которого заподозрили в участии в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд ВСУ.

По версии украинских правоохранителей, преступная схема заключалась в заключении госконтрактов с поставщиками по заведомо завышенным ценам. Участники сговора присваивали до трети от суммы договоров.

В НАБУ отметили, что среди фигурантов дела числятся руководители военных гражданских администраций и военнослужащие Национальной гвардии.