Рада поддержала проект о восстановлении полномочий НАБУ и САП

На заседании в четверг парламент Украины одобрил законопроект о возвращении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Результаты голосования транслировал телеканал «Рада» .

Законопроект приняли в первом и втором чтении. Депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале уточнил, что документ поддержал 331 депутат из 226 необходимых.

Парламент Украины 22 июля поддержал предложенный партией президента Владимира Зеленского закон об отмене независимости САП и НАБУ, после чего глава киевского режима подписал документ.

Свое решение он объяснил стремлением укрепить независимость ведомства. Но затем по Украине вспыхнули протесты, из-за чего депутаты Рады пересмотрели инициативу и приняли противоположное решение.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.