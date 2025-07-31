Верховная рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ

На заседании в четверг парламент Украины одобрил законопроект о возвращении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Результаты голосования транслировал телеканал «Рада».
Законопроект приняли в первом и втором чтении. Депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале уточнил, что документ поддержал 331 депутат из 226 необходимых.
Парламент Украины 22 июля поддержал предложенный партией президента Владимира Зеленского закон об отмене независимости САП и НАБУ, после чего глава киевского режима подписал документ.
Свое решение он объяснил стремлением укрепить независимость ведомства. Но затем по Украине вспыхнули протесты, из-за чего депутаты Рады пересмотрели инициативу и приняли противоположное решение.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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