Неадекватный преступник. Зеленского раскритиковали за угрозы в адрес парада в Москве
Юбилей Победы в Великой Отечественной войне стал раздражающим фактором для киевского режима. Украинский президент Владимир Зеленский намекнул на возможность удара по Москве 9 мая. Как на угрозы в адрес парада Победы отреагировали в России и на Западе — в материале 360.ru.
«Правильно переживают»
Изначально Зеленский собирался провести некое альтернативное собрание первых лиц в Киеве 9 мая, которые должны были выразить солидарность с украинским режимом. Но от этой идеи по разным причинам отказались такие западные лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц.
В отсутствие главных европейских спонсоров конфликта Зеленский явно не сможет получить то, на что рассчитывал. В связи с этим президент перешел к тактике угроз. Отвергая объявленное российским лидером Владимиром Путиным перемирие ко Дню Победы, Зеленский заявил: «Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают».
Таким образом, глава киевского режима намекнул на возможность удара по Москве 9 мая.
Предки преданы забвению
Парад к 80-летию Победы — дань уважения и памяти ко всем, кто сокрушил Третий рейх. Дедушка Зеленского Семен в годы Великой Отечественной войны служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Но его внук чтит бандеровцев и в последние годы дедушку не вспоминает.
Украинцы, радостно аплодирующие идее ударить по Москве 9 мая, свой настоящий удар уже нанесли, сообщил aif.ru.
«Их деды и прадеды корчатся в могилах от страшного предательства, совершенного потомками», — подчеркнули авторы материала.
Как на угрозы Зеленского отреагировали в России
Об угрозах Зеленского высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, москвичам и гостям столицы не стоит опасаться угроз со стороны Украины: средства противовоздушной обороны в Москве способны справиться с атаками.
«Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — подчеркнул Колесник в беседе с Lenta.ru.
Схожего мнения придерживается политолог Сергей Марков.
Зеленский очень хочет, чтобы [президент России Владимир] Путин его боялся.
Сергей Марков
политолог
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что с такой позицией Зеленского о перемириях не может быть и речи.
«О каких перемириях со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — подчеркнула дипломат.
Директор департамента стран СНГ Международного клуба народного единства, политолог Аслан Рубаев в комментарии RT назвал Зеленского неадекватным преступником. Такие заявления свидетельствуют о неготовности киевского режима к прекращению огня.
«Вероятно, Зеленский снова получил какие-то гарантии и поддержку со стороны Запада», — допустил эксперт.
Он не исключил, что Украину хотят использовать для затягивания боевых действий.
Реакция на угрозы Зеленского на Западе
На угрозы Зеленского обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
«Коррумпированный киевский диктатор, дед которого был командиром в Красной армии, разбрасывается угрозами в адрес парада Победы в Москве», — возмутился представитель СМИ.
По его словам, риторика украинского лидера выглядит как прямая угроза, а подобные высказывания бросают тень на любые международные инициативы, направленные на деэскалацию конфликта.
«То, что произойдет 9 мая, может сказать больше, чем любая речь: Путин проведет свой парад, лидеры Европы останутся дома, а Зеленский будет стоять один, и его все чаще будут воспринимать как символ чрезмерного влияния Запада и провальной стратегии прокси-войны глобалистской элиты», — заключили журналисты газеты The Gateway Pundit.