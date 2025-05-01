Юбилей Победы в Великой Отечественной войне стал раздражающим фактором для киевского режима. Украинский президент Владимир Зеленский намекнул на возможность удара по Москве 9 мая. Как на угрозы в адрес парада Победы отреагировали в России и на Западе — в материале 360.ru.

«Правильно переживают» Изначально Зеленский собирался провести некое альтернативное собрание первых лиц в Киеве 9 мая, которые должны были выразить солидарность с украинским режимом. Но от этой идеи по разным причинам отказались такие западные лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц. В отсутствие главных европейских спонсоров конфликта Зеленский явно не сможет получить то, на что рассчитывал. В связи с этим президент перешел к тактике угроз. Отвергая объявленное российским лидером Владимиром Путиным перемирие ко Дню Победы, Зеленский заявил: «Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают». Таким образом, глава киевского режима намекнул на возможность удара по Москве 9 мая.

Фото: РИА «Новости»

Предки преданы забвению Парад к 80-летию Победы — дань уважения и памяти ко всем, кто сокрушил Третий рейх. Дедушка Зеленского Семен в годы Великой Отечественной войны служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Но его внук чтит бандеровцев и в последние годы дедушку не вспоминает. Украинцы, радостно аплодирующие идее ударить по Москве 9 мая, свой настоящий удар уже нанесли, сообщил aif.ru. «Их деды и прадеды корчатся в могилах от страшного предательства, совершенного потомками», — подчеркнули авторы материала.

Фото: РИА «Новости»

Как на угрозы Зеленского отреагировали в России Об угрозах Зеленского высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, москвичам и гостям столицы не стоит опасаться угроз со стороны Украины: средства противовоздушной обороны в Москве способны справиться с атаками. «Ну мы-то не слабые люди. Но если что-то случится, разговор с Киевом будет другой», — подчеркнул Колесник в беседе с Lenta.ru. Схожего мнения придерживается политолог Сергей Марков.

Зеленский очень хочет, чтобы [президент России Владимир] Путин его боялся. Сергей Марков политолог

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что с такой позицией Зеленского о перемириях не может быть и речи. «О каких перемириях со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — подчеркнула дипломат. Директор департамента стран СНГ Международного клуба народного единства, политолог Аслан Рубаев в комментарии RT назвал Зеленского неадекватным преступником. Такие заявления свидетельствуют о неготовности киевского режима к прекращению огня. «Вероятно, Зеленский снова получил какие-то гарантии и поддержку со стороны Запада», — допустил эксперт. Он не исключил, что Украину хотят использовать для затягивания боевых действий.

Фото: РИА «Новости»

Реакция на угрозы Зеленского на Западе На угрозы Зеленского обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз. «Коррумпированный киевский диктатор, дед которого был командиром в Красной армии, разбрасывается угрозами в адрес парада Победы в Москве», — возмутился представитель СМИ. По его словам, риторика украинского лидера выглядит как прямая угроза, а подобные высказывания бросают тень на любые международные инициативы, направленные на деэскалацию конфликта. «То, что произойдет 9 мая, может сказать больше, чем любая речь: Путин проведет свой парад, лидеры Европы останутся дома, а Зеленский будет стоять один, и его все чаще будут воспринимать как символ чрезмерного влияния Запада и провальной стратегии прокси-войны глобалистской элиты», — заключили журналисты газеты The Gateway Pundit.