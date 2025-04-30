Украинский президент Владимир Зеленский публично планирует теракты. Именно он и его команда подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Так она прокомментировала слова Зеленского, который призвал выбирать болевые точки России, больше всего побуждающие ее к дипломатии. Также он отмечал, что российская сторона правильно беспокоится из-за безопасности на параде, намекая на то, что Украина может что-то устроить.

«О каких „перемириях“ со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — возмутилась Захарова.

По словам дипломата, слова Зеленского о параде — это доказательство того, что именно он и его команда экстремистов подрывают мирные инициативы.

Ранее украинский лидер фактически отказался от предложения российского коллеги Владимира Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы. По словам президента, Россия это делает, чтобы показать готовность к мирным переговорам.