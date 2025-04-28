Зеленский фактически отверг предложение о майском трехдневном перемирии

«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — заявил Зеленский.

Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Президент России заявил, что это делается из гуманитарных соображений и чтобы показать готовность к мирным переговорам.

Военкор Александр Коц предупредил, что Зеленский в День Победы может попробовать устроить теракт или массированный удар дронами. В том числе и по своей территории, чтобы привычно обвинить в нападении Россию.