Мендель спустя годы раскрыла секреты Ермака: он сделает все, чтобы вернуться. Но как?

Отправленный в отставку глава Офиса Владимира Зеленского остается самым опасным человеком на Украине, считает бывший пресс-секретарь президента республики Юлия Мендель. На этом посту она, как известно, пробыла недолго и покидала его со скандалом: девушку считали любовницей политика. Но даже за недолгое время, по ее словам, стало очевидно, что на самом деле представляет собой Андрей Ермак. И теперь Мендель страшно. Чего же она так боится?

Как Андрей Ермак попал в Офис Зеленского О том, как Ермак манипулировал Зеленским, Мендель рассказала на днях в интервью «Радио Свободы»*. Судя по этой беседе, президент Украины, оказавшись в ситуации самого острого внутриполитического кризиса, начал топить бывшего соратника. После первого шага с увольнением наступило время второго шага — с разоблачением. Так в медиапространстве появилась Мендель, которая с улыбкой рассказала, как Ермак постоянно обманывал Зеленского, требовал от чиновников не выполнять его приказы.

Более того, по ее данным, в 2019 году экс-глава ОП сам пытался стать президентом Украины и вел секретные переговоры об этом с политическим консультантом из США. И настолько он коварный и всемогущий, что Мендель его до сих пор боится, хотя давно живет в Европе. Вот такой максимально краткий пересказ.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Но давайте все-таки остановимся на отдельных моментах. Ермак действительно обладал неограниченной властью на Украине. Во время гонки на президентских выборах планировалось, что он будет отвечать за направление Донбасса, но в итоге под него создали новую должность — личного помощника Зеленского. Сначала он занимался внешней политикой, сопровождал президента Украины во всех заграничных поездках, представлял страну в «нормандской четверке», подписавшей Минские соглашения, которые, как оказалось, требовались лишь для того, чтобы дать Украине время подготовиться к масштабному конфликту с Россией. В 2020-м Андрей Ермак стал главой ОП, после чего уволил или заменил всех заместителей, доставшихся в наследство от его предшественника — Андрея Богдана. Одной из причин, по которой Ермаку отдали эту должность, считали требование США.

Интересно Вашингтону не нравилось, что Богдан ранее работал с Игорем Коломойским. И его новая должность в Офисе выглядела как подтверждение того, что у олигарха есть какое-то влияние на Зеленского. Новому главе ОП получилось наладить коммуникацию с окружением Дональда Трампа, находившегося в то время на своем первом президентском сроке.

Дружба Ермака и Зеленского Ермак был очень близок с Зеленским. В 2020 году, после назначения на пост главы Офиса, политик говорил, что у него теплые отношения с президентом, они давно знакомы. «Я могу назвать его своим другом. Я считаю, что президент назначает на должности с профессиональной точки зрения. Безусловно, назначает тех, кому он может доверять, потому что это очень важный вопрос и большая ответственность», — говорил Ермак.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / www.globallookpress.com

Получив пост в ОП, он сразу вычистил всех нелояльных ему людей, а в дальнейшем подпускал к Зеленскому только тех, кому мог доверять. Из-за этого в западных СМИ его даже не так давно называли суперпараноиком. Оппозиционный блогер Анатолий Шарий писал, что Зеленский искренне считал, что Ермак не то что его правая рука, а сама длань Господня.

В 2024 году Ермак попал в список 100 самых влиятельных людей Европы по версии Politico. Этот образ «решалы» при Зеленском местные политики и пресса усиленно поддерживали, предполагая, что он может стать премьер-министром страны, хотя, по сути, давно им был.

После начала СВО Ермак занимался дипломатическим направлением работы ОП, с 2024-го отвечал за проработку договоренностей о гарантиях безопасности Украине, а в марте этого года возглавил делегацию, которая должна была обеспечивать «переговорный процесс и достижение мира». И это, опять же, еще одно интересное кадровое решение Зеленского, ведь Ермака считали приверженцем войны до последнего украинца. Тем не менее человек с такой позицией становится главой делегации по достижению мира.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Скандалы с Андреем Ермаком Какое-то время противники Ермака считали его «агентом ФСБ» или «агентом Кремля», аргументируя это тем, что тот сотрудничал с российскими бизнесменами, в частности с Рахамимом Эмануиловым. В 2016 году он заменил своего отца на должности руководителя компании «Международная агенция по вопросам собственности», владельцем которой был Эмануилов. В 2018-м фирма переключилась на производство теле- и кинофильмов, а владельцем ее стала близкая к Ермаку Юлия Науменко. Другой скандальный эпизод — назначение на пост зама по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Олега Татарова (интересно, что его называют одним из противников антикоррупционных органов в окружении Зеленского).

Фото: РИА «Новости»

На это обратила внимание конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спарц. Она заявила, что Татаров «развалил все дело», и даже пожаловалась занимавшему тогда пост президента Джо Байдену. В 2019 году Ермак угодил в скандал с Дональдом Трампом, который обернулся первым импичментом президента США. Республиканца тогда обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена для предвыборной кампании в 2020 году. У главы ОП была роль связующего звена, и он контактировал с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Тот давил на Ермака ради начала расследования против сына Джо Байдена, работавшего в компании Burisma. Известно, что Зеленский и Трамп даже общались по телефону на эту тему. В конечном итоге сенат оправдал Трампа, а Ермак на Украине сделал громкое заявление, что на Зеленского давить «в принципе невозможно». Наконец, летом 2025 года именно с подачи Ермака на Украине попытались уничтожить антикоррупционные структуры НАБУ и САП, чего прощать на Западе ему, естественно, никто не собирался.

Фото: НАБУ

И хотя решения Зеленского о судьбе этих ведомств в итоге отыграли назад, после войны НАБУ и СБУ в стране (да и за ее пределами) начали понимать, что кресло под Ермаком стало шататься, а еще через несколько месяцев разразился Миндичгейт.

По версии НАБУ и САП, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич возглавлял преступную группировку, которая руководила коррупционной схемой в сфере энергетики. Участники этой ОПГ получали от контрагентов госпредприятия «Энергоатом» откаты, после чего средства легализовывали. Отмыть получилось 100 миллионов долларов. В этом деле упоминались имена Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Также появлялись данные о том, что к нему может быть причастен Ермак. Когда от президента начали требовать уволить главу ОП (такое условие выдвигал 20 ноября глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия), тот сначала отказался пойти на это. Но уже 28 ноября все-таки уволил своего «решалу».

Фото: НАБУ

«Это очень опасный человек» Интервью Мендель о Ермаке появилось в Сети через пять дней после его отставки. И первым, о чем заявила бывший пресс-секретарь Зеленского, был вопрос: почему глава государства не уволил его раньше?

Этого, как подчеркнула Юлия, давно хотели и в рядах ВСУ, и во властных структурах. Вместе с тем, по ее мнению, Ермак, скорее всего, еще будет пытаться влиять на политику Украины, так как во власти сидят лояльные ему люди. «Будем откровенны, последние несколько лет он был, по сути, отделом кадров и многие люди, которые сегодня у власти, или лояльны ему, или его друзья. Та же премьер Юлия Свириденко, министры или люди, участвовавшие в переговорах в США. Поэтому, я думаю, Андрей Борисович будет делать абсолютно все для того, чтобы пытаться дальше влиять на политику», — пояснила она.

С 2019 года Андрей Борисович выстраивает свою собственную вертикаль власти. Я понимаю, что он всегда говорил, что только за президента, но это, думаю, были тоже пиар-ходы. И я знаю, что в 2019 году Ермак, будучи в США, говорил с политическим консультантом, сам спрашивал, как ему стать президентом страны. Амбиции у него довольно большие. Юлия Мендель

Влияние Ермака на чиновников всегда было большое, продолжила девушка. По ее словам, это могут подтвердить многие высокопоставленные чиновники и чиновники, которые уже покинули должности. «Все они подтвердят, и вспомнят, и согласятся с тем, что Андрей Борисович очень часто вводил в заблуждение президента Владимира Зеленского. Также неоднократно многие чиновники получали звонки от него с просьбой не делать задачи, которые ставил Зеленский. А когда доходило до того, что, например, президент спрашивает, почему это не сделано или сделано не так, то Ермак всегда указывал на кого-то, кто виноват», — добавила она.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Тут же Мендель поспешила оговориться, что не хочет снимать ответственность с чиновников, особенно с тех, кто фигурирует в Миндичгейте, однако Ермак, по ее оценке, был и остается наиболее опасным человеком в украинской политике.

Я думаю, что он сделает все возможное, чтобы вернуться. Зеленский был уверен, что Андрей Борисович — это его правая рука, но это не так. И поверьте мне, когда я это говорю, мне страшно. Я реально понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу и благодарю за то, что жива. Потому что Ермак — это очень опасный человек. И те, кто его знает, это поймут. Юлия Мендель

В ответ на уточняющий вопрос, чего именно боится Мендель, она ответила, что речь может идти об «элементарном очернении, политических технологиях, запуске кампаний». Все это — инструменты, которые, по ее словам, применялись против противников Ермака. Плюс уголовные дела, которые могли появляться просто из воздуха.

Фото: Соцсети Юлии Мендель

Также Мендель призналась, что не понимает, как бывший глава ОП мог занимать какое-то место в переговорном процессе ввиду того, что и Запад, в принципе, ему давно не очень доверяет.

Я пыталась доносить информацию до президента, насколько могла. Но каждый человек, который говорит то, что Андрею Ермаку не по нраву… Я серьезно говорю, вы не понимаете уровень влияния этого человека. Юлия Мендель

Причину того, что Зеленский все-таки избавился от Ермака, Мендель связывает с консультациями президента с другими близкими ему людьми, которые не выразили поддержки главе Офиса. «Ермак уже очень долгое время пользуется недоверием не только в США, но и в Европейском союзе. Я знаю, например, что некоторые лидеры Европейского союза просили делегации Украины встречаться отдельно только с Владимиром Зеленским, чтобы там не было Андрея Ермака, потому что они считали, что его влияние является неконструктивным», — добавила она. Таким образом, по ее мнению, когда на кону стояли мирные переговоры, у Зеленского просто не осталось другого выбора.

* признано иноагентом и нежелательной организацией в России.