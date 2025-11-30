Любимое детище американцев. Зачем на Украине на самом деле создали НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — структуры, занимающиеся расследованием коррупционных инцидентов в окружении президента Владимира Зеленского. Кто на самом деле стоит за их созданием и какова цель этих органов — в материале 360.ru.

Что такое НАБУ и САП: история создания и причины появления НАБУ является органом исполнительной власти со специальным статусом, созданным для противодействия коррупции на высшем уровне госуправления. Его появление утвердили отдельным законом в 2014-м году, но работать структура начала только в 2015-м. Бюро расследует коррупционные преступления с участием высокопоставленных чиновников, а надзор за ведомством осуществляет САП. Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд. Создание бюро было одним из требований Международного валютного фонда и Еврокомиссии для либерализации визового режима и членства Украины в ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Структура НАБУ НАБУ состоит из центрального аппарата в Киеве и трех территориальных управлений — в Одессе, Львове и Харькове. Предельная численность бюро с момента основания составляла 700 человек, с 2026-го она выросла до тысячи сотрудников. Ведомством руководит директор — он назначается кабмином на семь лет по результатам открытого конкурса. Первым должность занял Артем Сытник, с 2022-го — Гизо Углава, с 2023-го — Семен Кривонос. Детективы НАБУ совмещают функции оперативника и следователя, проводят оперативно-разыскные мероприятия и ведут досудебное расследование.

Фото: НАБУ / Соцсети

Функции и полномочия НАБУ Для реализации своих функций за ведомством закрепили широкий перечень полномочий. НАБУ имеет право инициировать расследования и запрашивать материалы уголовных дел у иных правоохранительных структур, может работать с госреестрами и автоматизированными базами данных. Запрашивает сведения в банках, финансовых учреждениях и депозитариях, взаимодействует с зарубежными контролирующими органами, использует спецоборудование, в том числе для перехвата данных и прослушки.

Фото: НАБУ / Соцсети

Война НАБУ и САП с СБУ летом 2025 года Летом 2025 года президент Украины Владимир Зеленский попытался ограничить полномочия НАБУ и САП — якобы из-за того, что они находятся под контролем западных стран. Верховная рада 22 июля проголосовала за соответствующий законопроект. Три крупных украинских города накрыла антиправительственная акция. Митингующие вышли на улицы с лозунгами «Мы не лохи!», «Руки прочь от НАБУ!» и «Зеля — черт». Прижимать НАБУ и САП начала Служба безопасности Украины: нескольких детективов бюро заподозрили в том, что они якобы попали под влияние российских спецслужб. По данным местных СМИ, один из подозреваемых сливал некие секретные данные через окружение экс-президента, другого уличили в ведении бизнеса с Россией. В общей сложности уголовные дела возбудили против 15 сотрудников НАБУ. Бюро в ответ обвинило СБУ в превышении полномочий. Однако уличные протесты и критика ЕС вынудили Зеленского спустя девять дней после первого законопроекта принять новый, который восстановил полномочия НАБУ и САП.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главные расследования НАБУ За годы работы НАБУ провело несколько резонансных расследований: против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который, по версии следствия, возглавил преступную организацию, принимавшую «заказные» решения и пытавшуюся захватить государственную власть, взяв под контроль высшие судебные инстанции Украины;

о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 миллиардов гривен (более 24 миллиардов рублей);

против бывшего главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко за завладение средствами госпредприятий на около 500 миллионов гривен (925 миллионов рублей) и легализацию доходов, полученных преступным путем, на более чем 10 миллиардов гривен (более 18 миллиардов рублей).

Дело Миндича и операция «Мидас» В 2025 году НАБУ расследовало дело о коррупции при закупке беспилотников и против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова о коррупции в строительной сделке с ущербом государству в миллиард гривен (1,850 миллиарда рублей). Операция получила название «Мидас». Дело бизнесмена Тимура Миндича, соратника Зеленского и совладельца студии «Квартал 95», стало самым громким. По данным следствия, предприниматель организовал преступную схему вокруг оператора украинских атомных электростанций «Энергоатома». В результате высокопоставленные чиновники и члены ближайшего окружения Зеленского получили откаты на общую сумму около 100 миллионов долларов.

Интересно Данные расследования дела, в том числе записи прослушки разговоров, НАБУ опубликовало 10 ноября. Из-за скандала своих должностей лишились министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Данные расследования дела, в том числе записи прослушки разговоров, НАБУ опубликовало 10 ноября. Из-за скандала своих должностей лишились министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Предположительно, на «пленках Миндича» также могут содержаться данные, подтверждающие, что экс-секретарь СНБО «торговал санкциями по 300-500 тысяч долларов. В деле фигурирует сам президент Украины. Следователи считают, что Миндич, он же «кошелек Зеленского», воспользовался дружескими отношениями с президентом для реализации коррупционных схем. Незадолго до обысков Миндич покинул страну. После этого у НАБУ возникли вопросы к Госпогранслужбе. «Мы нашли талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква „К“ — контроль стоит. Документируем, кто на контроль пограничнику ставил этого товарища, чтобы он быстренько уехал», — привел слова Кривоноса нардеп Алексей Гончаренко. Позже появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.

Фото: Соцсети

Отставка Ермака: Зеленский не зря боялся? Утром 28 ноября 2025 года детективы НАБУ и САП нагрянули с обысками к Ермаку. Тот заявил, что оказывает органам полное содействие. Украинские СМИ сообщили, что НАБУ готовит подозрение Ермаку из-за его связи с домом под Киевом, который мог строиться для Чернышова — фигуранта дела Миндича. Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке — Зеленский подписал документ. Незадолго до этого депутат Гончаренко сообщил о расследовании НАБУ против еще одного приближенного Зеленского — секретаря Совета национальной безопасности обороны Рустема Умерова. Ему вменили хищение государственных средств: якобы на него записана часть общака, выведенная в страны Персидского залива. Его допросили в НАБУ 25 ноября в качестве свидетеля по делу Миндича. «Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная», — заявил Кривонос на заседании парламентского комитета 25 ноября.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Кто стоит за созданием НАБУ и САП? На самом деле НАБУ и САП создавались не для борьбы с коррупцией на Украине, заявил главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра на YouTube-канале БелТА. «НАБУ и САП — это не украинские структуры. Американцы продавили создание этих структур наперекор сопротивлению Порошенко в свое время. И продавили не для борьбы с коррупцией», — подчеркнул он. С помощью этих структур в украинской коррупционной пирамиде можно любого контролировать и направлять — «держать за интимные места». Ваджра считает, что вскрытие схемы с отмыванием денег произошло с подачи США. Схожего мнения придерживается экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы», — подчеркнул он. США вместе с НАБУ и САП полтора года изучали финансовое окружение и самого Зеленского.