План «Б» Андрея Ермака: суперпараноик и гипнотизер собрался на фронт, но есть нюанс

Отправленный в отставку глава офиса Владимира Зеленского был вне себя, когда узнал о том, что его уволили. Теперь он собирается идти служить в ВСУ. О чем объявил громко и с надрывом и почему-то на страницах The New York Post.

Отставка Ермака как политическое землетрясение В отставку Ермака отправили в минувшую пятницу. Многие не верили в то, что такое станет возможным. Даже на фоне раскручиваемого крупнейшего коррупционного скандала были предположения, что Зеленский не отрубит свою правую руку, хотя глава ОП, как известно, замешан в Миндичгейте и фигурирует на пленках прослушки НАБУ под именем Али-Баба.

Но все-таки это произошло. Предварительно, у Ермака провели обыски, а уже вечером в тот же день стало известно, что серый кардинал Украины — все. Многие эксперты и военкоры связали такой поворот с давлением американских властей, так как глава офиса Зеленского отказался принимать ключевые пункты плана Трампа (в частности, о выводе украинских войск из Донбасса).

Интересно По данным The Washington Post, США на предстоящей неделе окажут на Зеленского жесткое давление, чтобы добиться от него заключения сделки об урегулировании конфликта. Источники газеты считают, что сейчас президент Украины вступил в «один из наиболее сложных» периодов, над ним «нависла политическая угроза на фоне коррупционного скандала, поглотившего его ближайшего помощника». По данным The Washington Post, США на предстоящей неделе окажут на Зеленского жесткое давление, чтобы добиться от него заключения сделки об урегулировании конфликта. Источники газеты считают, что сейчас президент Украины вступил в «один из наиболее сложных» периодов, над ним «нависла политическая угроза на фоне коррупционного скандала, поглотившего его ближайшего помощника».

При этом в самих Штатах уход главы офиса Зеленского расценили как «политическое землетрясение». Axios отметил, что в отставку Ермак ушел буквально за день до переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами. На них стороны должны обсудить план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Умел настроить всех против себя Впрочем, по оценке The Economist, Ермак давно настроил против себя многих в Америке. У него уникальная способность объединять людей — против него, заявил журналу источник из числа высокопоставленных чиновников. «Резкий и уклончивый стиль господина Ермака также сделал его глубоко непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, нанося ущерб стране в критические моменты переговоров», — отметили авторы материала. Понимал ли это уже бывший глава офиса президента Украины? Ответа на этот вопрос мы, конечно, не знаем. Но судя по данным The Economist, увольнения он как будто не ожидал. По крайней мере, источник издания говорит, что он был вне себя.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Ермак никогда не простит Зеленского за увольнение? В контексте случившегося многих интересовал вопрос о том, что будет с личными отношениями Зеленского и Ермака. Они ведь, как известно, были не просто коллегами, а очень близкими друзьями. La Repubblica называет его «суперпараноиком», не подпускавшим к Зеленскому никого, кроме проверенных людей. Об этом итальянскому изданию рассказал бывший высокопоставленный украинский чиновник. Влияние Ермака он сравнил с гипнозом. По его словам, экс-глава ОП пытался участвовать в каждом решении президента Украины. Минувшим летом на тему их близких отношений было много теорий и даже мемов, что эта парочка чуть ли не любовники. Financial Times писала о том, как они вместе спят в бункере, занимаются спортом, в свободное время играют в пинг-понг. Сейчас Ермак уверяет, что злобы к Зеленскому не питает. «Он был моим другом до этой работы и останется им после», — сказал он в комментарии FT. Отдельно, как отметила газета, Ермак «принял на себя заслугу за размывание пророссийского мирного предложения, составленного со стороны США». «В любом случае, президент — независимо от давления — не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины», — добавил Ермак.

«Я отправляюсь на фронт» После увольнения Ермак вышел на связь с западными журналистами. В своем эмоциональном заявлении The New York Post он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что готов к любым репрессиям.

«Меня оскорбили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года», — сказал экс-глава ОП.

Я не хочу создавать проблем Зеленскому, я отправляюсь на фронт. Может быть, мы еще увидимся. Андрей Ермак

При этом он не назвал точных сроков, когда именно собирается ехать на передовую и в качестве кого, но заранее извинился, если с ним больше не выйдет связаться. «Мне отвратительна грязь, вылитая в мой адрес, и еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — отрезал Ермак.