Байден-младший хочет вторгнуться в Сальвадор, будь у него власть. А если дадут?

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер на днях дал два интервью, наговорив много всего, в том числе и своих планах по вторжению в Сальвадор (будь у него власть). Вскоре после этого Байдена-младшего назвали именно тем, кто нужен демократам. Да, наркоман. Ну и что! Зато прямолинейный и честный. А если уйдет в завязку — переплюнет даже антиваксера Роберта Кеннеди-младшего.

Почему Байден провалил дебаты: версия сына Интервью Байдена опубликовали на YouTube американский видеоблогер Эндрю Каллаган и экс-председатель Национального Демократического комитета Джейми Харрисон. О чем говорили? Много о чем, в том числе о провальных дебатах Байдена и Трампа год назад. Хантер признал, что они прошли совершенно ужасно, а причиной, по его мнению, стало снотворное, которое дали отцу, чтобы тот мог отдохнуть после большого перелета. «Он, по сути, облетел весь земной шар. Расстояние было такое, словно он облетел вокруг света три раза. Ему 81 год. Он чертовски устал. Ему дают „Амбиен“, чтобы он мог поспать. Он выходит на сцену и выглядит будто олень в свете фар», — посетовал сын политика.

Фото: Billy Bennight/AdMedia / www.globallookpress.com

Не понравилась Хантеру и реакция на дебаты со стороны сторонников Демократической партии. Особенно его взбесил Джордж Клуни, который одним из первых посоветовал Байдену выходить из президентской гонки. Своими мыслями актер тогда поделился в колонке для NYT. Материал выпустили с заголовком «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужна новая кандидатура».

Какое право ты, Джордж Клуни, имеешь нападать на человека, который отдал 52 года жизни служению этой стране, и размещать, по сути, целую страницу рекламы в гребаной The New York Times, чтобы подорвать авторитет действующего президента! Хантер Байден

В беседе с Каллаганом Хантер снова сорвался на Клуни, послал его к черту и заявил, что он никакой не актер, а просто бренд. Сын Байдена слез с наркоты: правда или нет Также Байден-младший высказался о своей наркозависимости. По его словам, она осталась в прошлом. Он точно-точно завязал: чист и трезв с июня 2019 года.

Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Я не притронулся ни к капле алкоголя, ни к наркотикам, и я невероятно горжусь этим. Зачем мне приносить кокаин в Белый дом и прятать его в шкафчике возле оперативной комнаты в Западном крыле?», — поинтересовался Хантер.

Речь идет о пакетике с кокаином, который нашли в Белом доме в 2023 году. Сейчас расследование по факту случившегося все еще ведет ФБР. Трамп, впрочем, успел заявить, что наркотики принес либо Байден-младший, либо его отец. Доказательств, правда, никаких не предоставил.

Интересно Роберт Хантер Байден родился в 1970 году. Юрист, госслужащий и бизнесмен. Успел засветиться в громком «украинском скандале» с энергетической компанией Burisma Holdings, а также был фигурантом нескольких уголовных дел, по которым его признали виновным. Незадолго до окончания президентского срока Джо Байден помиловал сына. Роберт Хантер Байден родился в 1970 году. Юрист, госслужащий и бизнесмен. Успел засветиться в громком «украинском скандале» с энергетической компанией Burisma Holdings, а также был фигурантом нескольких уголовных дел, по которым его признали виновным. Незадолго до окончания президентского срока Джо Байден помиловал сына.

Планы вторгнуться в Сальвадор Отдельно стоит остановиться на планах Хантера по вторжению в Сальвадор. О таком желании он заявил, резко критикуя миграционную политику Трампа. Тюрьма, куда американские власти незаконно по его мнению ссылают иностранцев, похожа на концлагерь. Действовать следовало бы совершенно иначе, убежден Байден-младший.

Я бы взял телефон, позвонил гребаному президенту Сальвадора и сказал: «Либо высылайте, черт возьми, их [мигрантов] обратно, либо я, черт побери, вторгнусь». То, что они делают, — гребаное преступление. Хантер Байден

Байден-старший, к слову, незадолго до беседы сына с Каллаганом и Харрисоном, тоже дал интервью, одно из них было для The New York Times. По оценке The Guardian, так бывший президент хотел убедить американских граждан в том, что он не виноват в победе Трампа на выборах в 2024 году.

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Разговоры сына экс-лидера страны не остались без внимания известного американского телеведущего Грета Гутфилда. Комик с иронией заметил, что Хантер, конечно, мог бы стать лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии.

Многие демократы сейчас ищут «спасителя», и я считаю, что он — тот, кто им нужен. Он — самый прямолинейный и честный человек в партии, и он вызывает симпатию. Грет Гутфилд комик и телеведущий

Тут же Гутфилд справедливо заметил, что кому-то может не понравиться, что Байден-младший употреблял наркотики. Однако, продолжил разгон ведущий, не надо судить о нем слишком однозначно.

«И тут важно понимать одну вещь: когда речь идет о наркоманах и алкоголиках, если такие люди зарабатывают миллионы, будучи под кайфом, — это говорит о высочайшей компетентности. Потому что иначе их давно бы оттолкнули, вычеркнули из круга. А это значит, что он работает вдвое усерднее, чем остальные», — пошутил Грет.

Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Если предположить, что Байден-младший реально в завязке, он может быть столь же опасным, как Роберт Кеннеди-младший, подчеркнул он. А последний, как известно, фигура крайне одиозная. Посудите сами: антиваксер, часть мозга которого съел червь, а жена покончила с собой из-за личных секс-дневников. И список его «особенностей» можно продолжать и продолжать. Байден-младший может метить в президенты? И, конечно, очевидно, что Гутфилд шутит. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. А что если Байден-младший реально захочет поучаствовать в будущей президентской гонке? Можно ли допустить такое?

Американист и политолог Малек Дудаков категорически отверг такую возможность. По его оценке, никаких реальных шансов выдвижения Хантера Байдена куда-либо в политику, просто-напросто нет.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Я не думаю, что вообще в целом мы увидим какое-то возвращение клана Байдена в большую политику. Не говоря уже о том, что сам Хантер Байден — это худший кандидат, которого только можно представить», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Человек с огромным антирейтингом, с чередой скандалов по поводу употребления наркотиков, по поводу его развратного образа жизни с проститутками и со всем остальным. Ну, и по поводу, конечно, всей коррупции, которую он разводил и на Украине, и в Мексике, и в Румынии, и в других странах мира. Малек Дудаков

Поэтому никакой, конечно, реальной возможности выдвижения Хантера нет, отрезал эксперт. Сейчас разговоры вокруг него, по словам Дудакова, связаны с тем, что в Штатах вспоминали годовщину выхода Джо Байдена из президентской гонки. Как раз к этому были приурочены и интервью сына экс-лидера страны.

Фото: Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«И республиканцы за это ухватились и решили снова по Хантеру Байдену пройтись. Тем более, что такая легкая, удобная мишень для них. Но всем очевидно, что все его семейство на текущий момент — это сбитые летчики. Тем более, что у него еще огромные проблемы с деньгами сейчас, с долгами из-за судебных расследований», — напомнил американист. Что же до возможных кандидатов в президенты от Демпартии, они уже имеются, хотя их имена пока не так много говорят российской аудитории. «Это может быть губернатор Пенсильвании Джордж Шапиро, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, Ну и разные другие персонажи, которые сейчас уже постепенно начинают свои президентские кампании», — заключил Дудаков.