Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали американцы

Расследование коррупции в окружении Владимира Зеленского вызвало громкий скандал. По некоторым данным, его инициировали США. Об этом заявил РИА «Новости» экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он прокомментировал крупный коррупционный скандал и отметил, что ситуация назревала постепенно.

«Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы», — отметил Медведчук.

Американцы вместе с Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой полтора года изучали финансовое окружение и самого Зеленского.

Политик добавил, что в обнародованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции в энергетике есть запись разговора Зеленского.

«Мне это достоверно известно, есть и записи разговора самого Зеленского и его специальной команды», — сказал он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о начале масштабной спецоперации в энергетическом секторе. В ходе операции были обнаружены сумки, набитые пачками иностранной валюты. Фотографии этих сумок были опубликованы бюро.

Коррупционный скандал в украинских властных структурах вызвал бурную реакцию американских политиков, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна. Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака сильно ударила по позициям Владимира Зеленского.