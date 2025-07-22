СБУ объявила войну «антикоррупции» на Украине: почему НАБУ в опале и при чем тут Россия

На Украине началась война Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро. Выглядит это противостояние комично — словно борьба со взяточничеством представляет большую угрозу для республики. Обыски и задержания детективов НАБУ быстро приобрели такой размах, что беспокоиться начали даже на Западе. Почему на самом деле сцепились жаба и гадюка и отчего Киеву теперь грозят лишением поддержки за нападки на бюро, разбирался 360.ru.

Детективов НАБУ подозревают в измене, коррупции и торговле с Россией Об обысках и задержаниях детективов Национального антикоррупционного бюро на Украине стало известно в минувший понедельник, 21 июля. Местное издание «Страна» сообщило, что мероприятия проводят специалисты СБУ и офиса генпрокурора республики, причем сразу в нескольких регионах. Причина впечатлила. Оказалось, что сотрудников НАБУ заподозрили в государственной измене, связях с Россией (что? да!) и коррупции.

По версии украинских силовиков, некоторые детективы НАБУ оказались под влиянием российских спецслужб, а один из них якобы даже сливал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Коллегу этого подозреваемого уличили в ведении бизнеса с Россией и задержали.

Фото: СБУ / Telegram 1/2 Фото: СБУ / Telegram 2/2

Позже в СБУ выступили с заявлением, подтвердив информацию о том, что высокопоставленному детективу НАБУ предъявили подозрение по ведению бизнеса с российской стороной. Там же отметили, что у отца этого сотрудника нашли паспорт гражданина РФ. Бизнес, по версии ведомства, задержанный вел вместе со своим родственником. Бюро в ответ не промолчало и обвинило СБУ в проведении обысков без судебного решения.

Интересно Источники «Страны» ранее заявляли о формировании на Украине альянса против Зеленского. Созданием его занимались предшественник политика Петр Порошенко и грантовые структуры, которые прежде были близки к Демпартии США. Через эту прослойку Штаты пытались влиять на нынешнего президента, следить за ним и ограничивать власть. Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа эта группа ослабла, влиять получалось только на НАБУ: так появилось дело о коррупции вице-премьера Алексея Чернышова, экс-министра обороны Рустема Умерова и главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Источники «Страны» ранее заявляли о формировании на Украине альянса против Зеленского. Созданием его занимались предшественник политика Петр Порошенко и грантовые структуры, которые прежде были близки к Демпартии США. Через эту прослойку Штаты пытались влиять на нынешнего президента, следить за ним и ограничивать власть. Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа эта группа ослабла, влиять получалось только на НАБУ: так появилось дело о коррупции вице-премьера Алексея Чернышова, экс-министра обороны Рустема Умерова и главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Кто и зачем создал НАБУ Национальному антикоррупционному бюро на Украине уже ни много ни мало, а 10 лет. Помимо НАБУ, которое должно было следить за элитами и олигархами, в республике в 2015 году сформировали так называемую специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Фото: РИА «Новости»

Делалось это по инициативе занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы и стран Евросоюза. Целью создания НАБУ и САП назвали создание независимой от властей отдельной вертикали антикоррупционных органов.

Денег на бюро и антикоррупционную прокуратуру Штаты и Европа не жалели, вливали миллионы долларов. Дотации шли в том числе по линии одиозного USAID (Агентство США по международному развитию, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию).

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Столько усилий, столько средств, а что в итоге с коррупцией? Победили? Вместо ответа тут лучше вспомнить итоги прошлогоднего расследования самого НАБУ, согласно которому около 70% украинцев заявили о том, что рост взяточничества в республике лишь вырос. И подавляющее большинство жителей и местных бизнесменов убеждены, что это вторая главная проблема республики после конфликта с Россией.

Почему СБУ прижимает НАБУ Происходящее между Службой безопасности и антикоррупционным бюро демонстрирует тот факт, что Штаты на самом деле начинают менять отношение к самому проекту «Украина», считает директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Это, как выражаются некоторые журналисты, „замес“ не внутри Украины, потому что сейчас США борются там сами с собой, со своими выродками, которых они породили, но которые хотят определенной самостоятельности», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Наблюдая за происходящим, продолжил политолог, также можно сделать еще как минимум два вывода. Первый заключается в том, что Вашингтон пока не оставляет Киев, а второй вывод — про деньги: финансирование республики американская администрация перекладывает на Европу.

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но вместе с тем США хотят все-таки остаться контролирующей структурой в республике и не отдавать ее европейцам.

И для американцев проблема в том, что они пытаются удержать контроль над Украиной во всех сферах. Это и СБУ, это и ВСУ, это офис Зеленского, экономическая составляющая. А Европа тоже претендует на свою долю в этом. И ситуация сейчас — это не более чем разборка между этими силами от США и от Европы. Геннадий Подлесный

Расследование СБУ против НАБУ, к слову, уже вызвало переполох среди послов стран G7. Дипломаты, как водится, выразили обеспокоенность и собираются обсуждать тему с украинскими властями.

Посол ЕС на Украине Катерина Матернова также грозила, что Киев может лишиться необходимой в сегодняшней ситуации поддержки после обысков в Национальном антикоррупционном бюро.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», — подчеркнула она у себя в X. Прислушаются ли в Киеве к этим угрозам — другой вопрос. Подлесный убежден: если угрозы подкрепят реальными делами, прислушаются, безусловно.

Интересно Во вторник, 22 июля, Верховная рада приняла законопроект о лишении независимости НАБУ и САП. За законопроект № 12414 проголосовали 263 нардепа, против — 13 и столько же воздержались. Во вторник, 22 июля, Верховная рада приняла законопроект о лишении независимости НАБУ и САП. За законопроект № 12414 проголосовали 263 нардепа, против — 13 и столько же воздержались.

«Киевский режим полностью зависит от Соединенных Штатов Америки. И несмотря на то, что теперь снабжать их должны европейцы, они будут платить ровно до тех пор и ровно столько, сколько им скажут США. Поэтому, конечно, если за призывами в кавычках последуют дела, от НАБУ отстанут», — выразил уверенность собеседник 360.ru.

Все зависит сейчас даже не от Трампа, а от команды, которая руководит им. Речь о контроле за всеми процессами на Украине, прежде всего за финансовыми потоками. И если скажут по внутренним каналам Киеву продолжать — они будут продолжать: Зеленский будет изображать дальше диктатора, которому никто не указ. Геннадий Подлесный

Но роль утратившего легитимность украинского президента на самом деле в обозримом будущем не до конца ясна, отмечает эксперт.

Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Дело в том, что сейчас в республике продолжают назревать процессы, которые способны в итоге привести к тому, что Зеленский случайно погибнет, у него случится передозировка либо он просто исчезнет, изменив и личные данные, и внешность. «Но пока у него функции диктатора Украины, уже даже без всяких кавычек, а НАБУ и другие псевдообщественные организации создавались, чтобы контролировать в том числе и СБУ, и другие силовые структуры, но концепция у США меняется, очевидно, будет переход к новому пониманию взаимодействия», — считает эксперт.