Елену Зеленскую застукали в компании миллионерши на дорогом курорте в Швейцарии

Жена президента Украины Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в реестр террористов и экстремистов) на своей странице в соцсети Instagram*.

Экс-нардеп поделился видеозаписью, на которой группа людей вышла из здания аэропорта и села в автомобиль. Среди них якобы была супруга Владимира Зеленского.

Мосийчук отметил, что рядом с ней шла медиаэксперт и миллионерша Катерина Загорий.

В Центре противодействия дезинформации Украины назвали это сообщение фейком.

«В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных садящихся в кортеж лиц. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать Первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет», — отметили в службе.

Игорь Мосийчук отреагировал на заявление центра обещанием завтра рассказать об отеле и номере, где якобы остановилась Зеленская.

Ранее издание Vérité Сachée сообщило, что жена президента Украины купила один из самых дорогих суперкаров в мире — Bugatti Tourbillon.

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