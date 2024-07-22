Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

Президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Однако Демпартия выдвинет другого, более сильного кандидата, заявил 360.ru политолог Юрий Светов.

Очередной уход Байдена «История с ковидом какая-то мутная. Скорее всего, ее придумали для того, чтобы он имел возможность уйти из поля зрения общества и обсудить с семьей и еще с кем-то тему ухода», — сказал он. Светов напомнил, что Байден не впервые вылетел из президентской гонки. Будучи влиятельным сенатором-демократом, он активно готовился к избранию в 1988 году, но из-за скандала снял свою кандидатуру.

Байдена обвинили в плагиате. Причем самое смешное, его вроде бы уличили, что он речь какого-то английского политика почти полностью скопировал. И эта кампания в газетах привела к тому, что Байдену пришлось покинуть президентскую гонку. Юрий Светов

В следующий раз, напомнил политолог, Байден попробовал свои силы спустя 20 лет. Ему вновь пришлось уступить и согласиться стать вице-президентом США при Бараке Обаме. Альтернативный выдвиженец К предложенной Байденом кандидатуре Харрис Светов отнесся скептически. Он напомнил о президентах, занимавших свой пост лишь один срок, а именно о Джимми Картере и Джордже Буше — старшем. Их последователи тоже не достигли успеха. «То есть примеры короткого президентства имели место быть в сложных переломных ситуациях. Но сказать, что после этого успешно выступали вице-президенты при этих-президентах-неудачниках, нельзя. Поэтому мое личное убеждение — Камала Харрис не станет кандидатом Демократической партии», — сказал он. Политолог уверен, что Харрис стала вице-президентом не столько благодаря деловым качествам, сколько в результате политических игр. По его мнению, ее выбрали, чтобы сделать первой темнокожей женщиной на этом посту.

Фото: РИА «Новости»

«А сейчас ситуация настолько резко изменилась, обострение [противостояния] разных слоев населения в США носит столь острый характер, что эти доводы — давайте изберем ее, потому что она женщина или темнокожая — не сработают. Отстранение Байдена показывает, что они хотят видеть дееспособного президента, способного руководить страной», — заявил специалист. Победа Трампа Трамп, по мнению специалиста, имеет шансы на победу. Более того, демократы рискуют потерять власть на два президентских срока, так как после него Белый дом может занять Джеймс Дэвид Вэнс — сенатор-республиканец от штат Огайо, выдвинутый на пост вице-президента. «У демократов такой вызов сейчас, что они на 12 лет, как минимум, потеряют власть. Потому что выбор Трампом Вэнса — большего „трамписта“, чем сам Трамп — говорит о том, что его готовят на смену Трампу в 2028 году», — сказал специалист. Политолог заявил, что на Байдена возложат ответственность за все провалы последних лет. Светов заявил, что его обвинят во всем, в чем только возможно. Однако это не оставит Харрис шанса на победу.

На кого-то нужно вешать грехи, все провалы этого президентства. Их повесят на Байдена. Но при этом как выбирать «байденовского» президента, сваливая на него вину? Из этих соображений, думаю, ее не поддержат. <…> Противопоставить Вэнсу такую фигуру, как Харрис, очень сложно. Юрий Светов

Светов допустил, что к ноябрю ситуация в США может измениться. Он напомнил, что буквально месяц назад никто из экспертов не мог допустить покушение на Трампа, лишь устранение кандидата под давлением судебных процессов. Политолог заявил, что противники республиканца не изменят позицию только из-за того, что в него стреляли. Они еще смогут сделать многое, чтобы остановить его. Отношения с Украиной, Россией и Китаем Однако победа Трампа, по мнению политолога, не принесет завершения украинского конфликта или снятия антироссийских санкций. Светов предположил, что боевые действия продолжатся и в следующем году. «Думаю, что США продолжат поддержку Украины, и при Трампе тоже. Просто не в той форме. Как сказал Трамп, больше не будет той ситуации, когда [президент Украины Владимир] Зеленский уезжает из США с 60 миллиардами долларов в кармане», — сказал он. Политолог заявил, что главным врагом Трампа станет Китай, и он сосредоточится на этом противодействии. Республиканцу, по мнению собеседника 360.ru, важно сделать так, чтобы Россия ничем не помогала КНР и не делилась с ней ценным военным опытом.