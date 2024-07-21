Врач оценил скорость восстановления Трампа после покушения

Врач Трампа Джексон: выздоровление экс-президента проходит согласно ожиданиям

Annabelle Gordon
Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

Выздоровление кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения проходит по плану. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил бывший лечащий врач политика Ронни Джексон.

Он направил в палату представителей конгресса официальное письмо с изложением последовательности восстановления бывшего американского лидера.

Врач указал, что пуля после попадания оставила на ухе рану размером два сантиметра. Учитывая ее размер и характер, зашивать это место не потребуется.

Возникшая после ранения отечность уже спала. При этом Джексон отметил, что Трампу недолгое время придется ходить с повязкой, потому что рана периодически начинает кровоточить.

На митинге в Мичигане в субботу вечером Трамп предстал перед избирателями без повязки на ухе. Вместо нее политику укрыли ухо небольшим пластырем телесного цвета.

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