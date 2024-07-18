Байден заразился коронавирусом

Байден подхватил коронавирус и самоизолировался

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не сможет принять участие в мероприятии. Об этом заявили организаторы конференции UnidosUS, написало издание Newsweek.

Позже Белый дом подтвердил, что у Байдена диагностировали коронавирус, но он испытывает мягкие симптомы болезни. Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, президент получил положительный тест на COVID-19 после «своего первого мероприятия в Лас-Вегасе».

Она указала, что американский лидер вакцинирован. Байден будет выполнять обязанности президента США, находясь на самоизоляции в резиденции в Делавэре.

Ранее американский лидер перечислил причины, при которых мог отказаться от борьбы за президентский пост. Байден заверил, что, если бы были определенные медицинские показания, он бы вышел из гонки.

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