Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не сможет принять участие в мероприятии. Об этом заявили организаторы конференции UnidosUS, написало издание Newsweek.

Позже Белый дом подтвердил, что у Байдена диагностировали коронавирус, но он испытывает мягкие симптомы болезни. Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, президент получил положительный тест на COVID-19 после «своего первого мероприятия в Лас-Вегасе».

Она указала, что американский лидер вакцинирован. Байден будет выполнять обязанности президента США, находясь на самоизоляции в резиденции в Делавэре.

Ранее американский лидер перечислил причины, при которых мог отказаться от борьбы за президентский пост. Байден заверил, что, если бы были определенные медицинские показания, он бы вышел из гонки.