Зеленский назвал выход Байдена из президентской гонки сильным решением

Украина уважает тяжелое, но сильное решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсети X.

Он поблагодарил Байдена за «непоколебимую поддержку Украины».

«Много сильных решений было принято в последние годы, и их запомнят как смелые шаги президента Байдена в ответ на сложные времена», — заявил Зеленский.

Накануне Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержке кандидатуры Камалы Харрис. Кроме того, он заявил, что не уйдет со своего поста досрочно.

Ранее он назвал кандидата от республиканцев Дональда Трампа президентом США и анонсировал личную встречу с ним.

Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс не понимает, что происходит на Украине, но двум странам нужно будет работать друг с другом.