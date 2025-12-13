Сегодня 15:44 «Грязная бомба» или энергетическая необходимость? Что стоит за ввозом ядерного топлива на Украину Физик Попеко: на Украине есть собственное отработавшее ядерное топливо 0 0 0 Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ, заявил накануне начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев. Что такое отработавшее ядерное топливо и зачем оно Украине на самом деле — в материале 360.ru.

Ртищев указал на серьезные опасения, которые вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа. «Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку. Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию», — сказал начальник войск РХБЗ. Он добавил, что это создает риски создания «грязной бомбы» с последующим ее использованием «под чужим флагом». Об этом свидетельствуют методички обучения СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и подрыва его в месте скопления людей.

Фото: Oskar Eyb/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Что такое отработавшее ядерное топливо Отработавшее ядерное топливо получают из реакторов. На Украине они есть, как и само отработавшее топливо, рассказал 360.ru физик-ядерщик, заместитель директора лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯИ в Дубне Андрей Попеко. «Когда показывают, например, Запорожскую атомную станцию, вы, может, обратили внимание — там бетонные цилиндры метра три высотой и 1,5-2 в диаметре. Это контейнеры, в которых хранятся тепловыделяющие элементы из реакторов, пока произойдет распад короткоживущих изотопов», — отметил он. Иными словам, завозить на Украину отработавшее ядерное топливо не нужно, оно и так лежит там на всех электростанциях. «Есть склады отработавшего топлива. После того, как оно отлежится (обычно это 3,5 года) его можно в специальных вагонах возвращать на комбинаты для переработки, в частности, наш комбинат „Маяк“ перерабатывает. Или, например, при разомкнутом цикле американцы его просто хранят до лучших времен», — рассказал эксперт.

Фото: Guido Kirchner/dpa / www.globallookpress.com

Что такое «грязная бомба» «Грязная бомба» существует в теории, но ее никогда никто не реализовал, подчеркнул Попеко. «„Грязная бомба“ — это бред сивой кобылы. <…> У ядерного топлива, как и у других радиоактивных изотопов, есть один недостаток: их нельзя выключить. Они излучают все время. Поэтому если вы хотите с ними что-то делать, значит это должно быть нечто с очень высоким уровнем защиты — бетон, свинец и так далее», — объяснил ядерщик. Для создания опасного радиоактивного заражения, например, города, нужно около тонны радиоактивных веществ.

Но дальше представьте себе: чтобы это сделать, вы должны тонну чего-то незаметно ввезти в контейнере размером с одноэтажный дом. И там незаметно подорвать. В общем, это не работает никаким образом. Андрей Попеко физик-ядерщик

Однако есть исключение — диверсия на атомной станции. Но если взрыв произойдет на таком объекте, локальное загрязнение будет в его районе. «Пример — Чернобыль. Чернобыль взорвался как „грязная бомба“. Дальше вы можете себе представить, можно ли это устроить и как», — сказал Попеко.

Фото: РИА «Новости»

В оболочку «грязной бомбы» добавляются стабильные изотопы, которые становятся радиоактивными в момент взрыва и тут же распыляются. Одним из очень удобных боевых изотопов является совершенно обычный натрий, затем — золото, кобальт и молибден.

Если эти элементы поместить в оболочку ядерной бомбы, это будет очень неприятное явление. Но для этого надо иметь ядерное оружие. Андрей Попеко физик-ядерщик

По мнению физика, слухи о «грязной бомбе» основаны на страхе населения перед радиацией. «Почему-то впечатление такое, что если взять щепотку радиоактивного вещества и незаметно рассыпать, можно всю Москву заразить. Еще раз говорю: надо не щепотку, а тонны. <…> Единственный источник боевых радиоактивных веществ — это отработавшее топливо. Но оно содержит сравнительно мало изотопов, потому что основное там — это несгоревший уран. Поэтому неэффективно тащить очень много почти не радиоактивного балласта, чтобы рассыпать немножко радиоактивных веществ», — подчеркнул Попеко.

Могут ли украинцы сделать атомную бомбу? Для создания «грязной бомбы» добрать изотопы можно на комбинатах по переработке ядерного топлива. «Вся радиоактивная грязь складируется отдельно, там можно было бы набрать изотопы, но для этого надо иметь производство по переработке ядерного топлива», — заявил физик. При этом, по его словам, сделать атомную бомбу украинцы могут. «У них еще остались хорошие физики», — заключил он.

Фото: TomÃƒÂ°S Alonso/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ядерная политика Украины Политолог Данила Гуреев в беседе с 360.ru напомнил, что одной из причин спецоперации стали вопросы, связанные с ядерным статусом Украины. «Еще в 1991 году, когда Советский Союз распался, Украина вдруг резко стала довольно большой ядерной державой, хотя до этого эти вопросы даже не поднимались. До смешного дошло, что в 1991 году третья страна по количеству ядерного вооружения — это Украина — после Российской Федерации и Соединенных Штатов», — заявил он. Тогда же американцы потребовали все ядерное оружие Украины передать России.

Почему это делалось? Все очень просто. Если бы у Украины было ядерное вооружение, то мы бы завтра смогли купить его в супермаркете. Потому что в период всех 90-00-х годов мы видели ситуацию, когда Украина была буквально рассадником вооружения во всех горячих точках. И в Ираке оказывалось вооружение с украинских складов, и в Чечне в 90-х, и в Югославии, и у сомалийских пиратов, и у много-много кого еще. Данила Гуреев политолог

Это стало угрозой не только для России, но и для США. «Поэтому в 1991 году американское руководство потребовало отдать ядерное вооружение. Ситуация продолжалась до 2022 года. Тогда Владимир Зеленский приехал на знаменитую Мюнхенскую конференцию. Это было в начале февраля, там он буквально заявлял о том, что у Украины несправедливо ядерное вооружение отняли, и было бы неплохо это ЯО разработать», — добавил политолог. Если бы у Украины было ядерное оружие в последнее десятилетие после Майдана, оно было бы направлено против России, считает Гуреев. «В этом контексте как раз одна из причин специальной военной операции заключалась в том, чтобы сохранить безъядерный статус Украины. Сегодня в рамках дипломатического переговорного процесса, я уверен, этот вопрос даже не поднимается. И американская, и российская стороны выступают единым фронтом в вопросах безъядерного статуса Украины, но она все равно хочет ядерное вооружение, и европейские государства им в этом вопросе помогают», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Роль Ермака в ядерке на Украине До ядерного оружия Украине не так уж далеко — на ее территории множество АЭС, которые занимаются вопросами ядерной энергетики. Для создания «грязной бомбы» не обязательно завозить на Украину отработавшее топливо. На экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который якобы курировал ввоз отработавшего ядерного топлива, сейчас вешают всех собак, считает Гуреев. «Те же самые атомные электростанции, которые на Украине функционируют — это отработанное ядерное топливо. Достаточно стержни вытащить из реакторов, и у вас уже отработанное ядерное топливо. Поэтому этот скандал… Мне он, честно скажу, кажется немножко странным, потому что на Ермака всех собак повесили как внутри Украины, так и вне ее», — подчеркнул политолог. По его мнению, речь идет об антиполитике в отношении Ермака, украинское руководство пытается переложить ответственность с самих себя, а экс-глава офиса Зеленского — уже отработанный материал.

Насчет ядерного вооружения на Украине еще раз честно скажу: я не думаю, что чистая бомба у них будет. О «грязной» они, конечно, мечтают, но тут тоже нужно задаться вопросом: как на это реагируем мы, американцы и как на это дело реагируют европейцы? Данила Гуреев политолог

На конференции в 2022 году европейцы буквально рукоплескали Зеленскому, когда он поднял вопрос о ядерном вооружении. «Но сегодня одно дело рукоплескать человеку в формальных процедурах, а другое дело дать реальное разрешение на ядерное вооружение. Европейцы тоже понимают, им тоже не очень хочется, чтобы „грязные“ атомные бомбы разрывались на территории Европы, недалеко от их границ. Поэтому здесь я уверен в том, что Украина делает какие-то подвижки в этом вопросе, но они делаются исключительно украинцами, даже в обход европейских лидеров», — заключил Гуреев.