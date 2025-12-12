Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге .

Он отметил, что попытки ядерного шантажа с украинской стороны вызывают серьезные опасения. Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что особую роль в этом вопросе сыграл Ермак.

«Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций», — подчеркнул Ртищев.

По его словам, маршруты поставок организовали через Румынию и Польшу, что грозит риском создания «грязной бомбы» с ее последующим использованием под чужим флагом, заключил Ртищев.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом на провокации с «грязной бомбой». Он напомнил, что Россия обладает достаточным запасом тактического ядерного оружия.