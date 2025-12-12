Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину
Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге.
Он отметил, что попытки ядерного шантажа с украинской стороны вызывают серьезные опасения. Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что особую роль в этом вопросе сыграл Ермак.
«Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций», — подчеркнул Ртищев.
По его словам, маршруты поставок организовали через Румынию и Польшу, что грозит риском создания «грязной бомбы» с ее последующим использованием под чужим флагом, заключил Ртищев.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом на провокации с «грязной бомбой». Он напомнил, что Россия обладает достаточным запасом тактического ядерного оружия.