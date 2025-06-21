Медведев пригрозил Украине ответом на провокации с «грязной бомбой»

Россия имеет в запасе достаточно тактического ядерного оружия, с помощью которого можно ответить на провокации Украины с «грязной бомбой». Об этом в своем Telegram‑канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он назвал попытки украинского руководства создать и применить «грязную бомбу» опасной провокацией. По его словам, ответом на это может стать удар тактическим ядерным оружием.

«Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства. О последствиях для будущей жизни и экологии умолчу», — добавил Медведев.

Политик посоветовал украинским властям «прогуляться» в чернобыльскую зону отчуждения и посмотреть сериал о взрыве на АЭС, чтобы представить себе итог применения ядерного оружия.

Ранее Медведев прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, воюющим сторонам и Соединенным Штатам следует усердно молиться, чтобы конфликт не стал глобальным.