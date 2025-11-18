В Раде сформировалась коалиция против Ермака: отставки требуют «почти все»

Окружение Владимира Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Об этом со ссылкой на источники сообщило местное издание «Украинская правда».

В Раде легче посчитать людей, которые бы не просили отставки Ермака, заявил один из собеседников газеты.

По его словам, среди представителей фракции «Слуга народа» уже сформировалась своя «коалиция решительных», которая угрожает даже выходом из нее, если Ермака не снимут с поста главы офиса президента.

Источники украинских Telegram-каналов при этом отмечают, что в ОП очень боятся кампании против Ермака, который, по сути, является архитектором всей системы власти Зеленского.

Вместе с тем, по словам инсайдеров канала «Резидент», Зеленский полностью поддерживает Ермака и не собирается отправлять его в отставку. А настроения представителей «Слуги народа» можно рассматривать просто как временное явление, добавил он.