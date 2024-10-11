Сегодня 13:49 Замена резины на зимнюю в 2024 году: главные советы Автоэксперт Кадаков рассказал, как правильно выбрать зимнюю резину 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press Транспорт

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С приближением холодов перед автомобилистами встает вопрос о замене резины. Это всегда ответственный момент, ведь нужно обеспечить себе не только безопасность, но и комфорт во время вождения. Когда лучше всего менять шины в 2024 году и как правильно их выбрать, выяснил 360.ru.

Когда менять резину на зимнюю в 2024 году В России действует технический регламент, согласно которому летнюю резину необходимо заменить на зимнюю до начала декабря. Однако конкретные сроки зависят от погодных условий и климатических особенностей региона. Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при низких температурах и снежном покрытии. Это помогает повысить безопасность вождения и предотвратить аварии. Кроме того, использование зимних шин в холодное время года в России — требование законодательства.

Интересно С 1 декабря 2024 года штраф за летнюю резину зимой составит 500 рублей, он предусмотрен частью первой статьи 12.5 КоАП. При оплате в течение 20 дней действует скидка в 50%. Штраф выпишут, если авто относится к категории B (легковой М1 или грузовой N1); установлены не зимние шины, а на дворе декабрь, январь или февраль. С 1 декабря 2024 года штраф за летнюю резину зимой составит 500 рублей, он предусмотрен частью первой статьи 12.5 КоАП. При оплате в течение 20 дней действует скидка в 50%. Штраф выпишут, если авто относится к категории B (легковой М1 или грузовой N1); установлены не зимние шины, а на дворе декабрь, январь или февраль.

Чтобы определить оптимальное время для переобувки машины, следует следить за прогнозом погоды и учитывать температуру воздуха. Если среднесуточный показатель уже несколько дней ниже +5–7 градусов, то пора задуматься о переходе на зимние шины. Стоит обратить внимание на состояние дорожного покрытия: если оно становится скользким или заснеженным, это тоже может быть сигналом к замене резины.

Чтобы определить оптимальное время для переобувки машины, следует следить за прогнозом погоды и учитывать температуру воздуха. Если среднесуточный показатель уже несколько дней ниже +5–7 градусов, то пора задуматься о переходе на зимние шины. Стоит обратить внимание на состояние дорожного покрытия: если оно становится скользким или заснеженным, это тоже может быть сигналом к замене резины. В 2024 году первый снег уже выпал в некоторых регионах России, в том числе в Москве. Пока он был только мокрым, но и это существенно снижает сцепление с дорогой. Синоптики пообещали череду заморозков и снегопад в столице и Подмосковье в 20-х числах октября. До тех пор, как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жителям столицы не обязательно спешить с заменой резины. По его мнению, «можно еще потерпеть».

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«Осенняя замена шин более критичная, чем весенняя. Если весной водитель опоздает с переобуванием на две-три недели, ничего страшного не произойдет. А вот если осенью автомобиль будет передвигаться по скользкой дороге на летней резине, то хорошего здесь, конечно, мало», — рассказал 360.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он посоветовал не тянуть с заменой шин до последнего. Это стоит сделать заранее, тем более что в сервисе могут быть очереди. «Это сохранит владельцу авто нервы: поменял резину и ездишь себе спокойно, привыкаешь к зимним шинам. Кроме того, потом не нужно будет в последний момент бегать, стоять в огромных очередях на шиномонтаже, когда цены подскочат», — предупредил Кадаков.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Как выбрать зимнюю резину При выборе зимней резины необходимо учитывать несколько ключевых факторов: Тип шин. Существует два основных типа зимних шин: шипованные и фрикционные (нешипуемые). Те, что с шипами, обеспечивают лучшее сцепление на льду и снегу, но могут быть шумными и не всегда подходят для езды по асфальту. Фрикционные шины более универсальны и подходят для различных условий, однако могут иметь менее уверенное сцепление на льду. «Считаю, что шипованные шины не нужны, если будете ездить только по асфальту. Я сам который год выбираю резину без шипов и прекрасно езжу», — подчеркнул автоэксперт Размер шин. Необходимо выбрать размер шин, который соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Неправильный размер может повлиять на управляемость и безопасность.

Рисунок протектора. Он влияет на характеристики шин. Симметричный рисунок обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость, а асимметричный — лучшее сцепление с дорогой.

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Индекс скорости и нагрузки. Эти параметры определяют максимальную скорость и нагрузку, которую могут выдержать шины. Важно выбрать шины с подходящими характеристиками для вашего автомобиля.

Бренд и цена. На рынке представлено множество брендов зимних шин. Лучше предпочесть проверенные компании, которые имеют хорошие отзывы и репутацию. Цена может варьироваться в зависимости от бренда, характеристик и качества шин. Чем лучше резина, тем она дороже. Шины делятся на премиальные — группы А, средней ценовой категории — группы B, а также бюджетные, добавил Кадаков.

Шина за пять тысяч рублей не сможет так же хорошо держать машину, иметь хорошую сцепку на льду и такую же проходимость, как шина за 15 тысяч. Хотя бывают исключения. Максим Кадаков

Если автомобиль мощный, способен быстро ехать, то лучше отдать предпочтение шинам премиального уровня. Если же водитель ограничен в финансах, у него скромная машина, он небыстро водит, то можно обойтись бюджетной резиной. Большинству автомобилистов подойдут шины средней стоимости — это наилучшее соотношение цены и качества.

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Когда нужно дошиповывать зимнюю резину Дошиповывать зимнюю резину необходимо, если часть шипов износилась или выпала. Это может потребоваться после длительного пробега по асфальтированным дорогам при плюсовой температуре. Дошиповка не всегда целесообразна и зависит от состояния протектора. Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться со специалистом: он оценит степень износа и поможет определить, стоит ли дошиповывать шины.