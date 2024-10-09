Москву накрыл первый снег

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега выпали в районе Митино и Новой Москвы. Жители столицы поделились фотографиями и видеозаписями с первым снегом в соцсетях, сообщила «Российская газета» .

По данным издания, снежинки запечатлели в полете, приземляясь они сразу же растаяли. Пользователи в соцсетях напомнили, что зима уже близко.

В середине октября дневная температура в Москве опустится ниже +5 градусов. До конца недели москвичей ждут теплые дни. В пятницу, 11 октября, синоптики пообещали до +15 градусов.

В беседе с 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что первые заморозки прогнозируются в столице и регионе примерно в середине октября. Она отметила, что в субботу, 12 октября, на фоне теплого фронта может пройти небольшой дождь.