Первый снег накрыл несколько регионов России

В Свердловской области и Забайкальском крае выпал первый снег. Непогода обернулась для жителей регионов пробками и авариями, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, только за сутки в российских регионах произошли 27 ДТП, в которых пострадали 16 человек. Больше всего аварий зафиксировали в Тюмени. Сотрудники ГИБДД насчитали шесть аварий с восемью пострадавшими.

Также первый снег накрыл некоторые округи Курганской области. Жители города Далматово сообщили в соцсетях, что мокрый снег слегка закрыл землю, накрыв автомобили и здания.

Кроме того, снег выпал на Чукотке и в Анадыре. Сильный ветер до 15 метров в секунду и осадки сказались на работе аэропорта, сообщал kp.ru.

Накануне снег шел в районах Митино и Новой Москвы. Местные жители заметили снегопад, который пока что не образовал стабильного слоя на земле. Первые заморозки москвичам пообещали примерно в середине октября.