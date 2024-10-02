Сегодня 19:23 Мокрый снег и заморозки. Когда в Москву и Подмосковье придут холода Метеоролог Позднякова назвала дату первого снега в Москве и Подмосковье 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Эксклюзив

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В предстоящие выходные в Москве и области похолодает. Когда в столице и регионе ждать первого снега, снегопадов и заморозков, выяснил 360.ru.

Погода в коне недели в Москве и Подмосковье В среду и четверг, 2 и 3 октября, на погоду будет влиять антициклон. Поэтому в столице и Подмосковье будет сухо и солнечно. Ночи обещают умеренно теплые — минимальная температура в Москве и области будет варьироваться от 6 до 12 градусов, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем воздух в Москве прогреется в четверг до 19-21 градуса, по региону — от 18-23 градуса с южным ветром. Татьяна Позднякова

В пятницу, 4 октября, ночь останется такой же сухой и теплой, как и накануне — 8-10 градусов в столице, по Подмосковью — 7-12 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, будет прохладно, ветер сменится на северо-западный. За счет большого количества облаков средняя температура будет значительно ниже, чем накануне. Столбики термометров в городе покажут 15-17 градусов, в области — 13-18 градусов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

В субботу и воскресенье атмосферное давление немного подрастет, но сохранится северо-западный поток воздуха. Ночью будет тепло — 7-10 градусов. Днем в субботу в Москве температуру будет варьироваться от 14 до 16, по региону — 11-16 градусов. В воскресенье станет прохладнее. Ночью в Подмосковье температура опустится до 3-8 градусов, днем — 11-16 градусов. Ветер северо-западный, днем подует со скоростью 5-10 метров в секунду. «Если в начале периода — среду, четверг — температура будет держаться выше климатической нормы на пять-шесть градусов, то в выходные средняя температура понизится, но все равно будет выше нормы примерно на два градуса. Поэтому теплая погода нас пока еще не покидает», — рассказала Позднякова.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что влияет на погоду в начале октября в Москве и Подмосковье В пятницу и субботу погоду в Москве будет определять «ложбина», которая сформируется от циклона на севере. «Она столкнется с антициклоном, который определяет погоду сейчас, и оттеснит его на восток. Следующий антициклон не даст ей проявить силы. В силу движения и вращения Земли в тылу того антициклона сформируется холодный циклон», — отметила синоптик. Она спрогнозировала сильный дождь 7 и 8 октября. По предположению эксперта, 9-го числа в столице и регионе будет без осадков. Когда в Москве будут первые заморозки и снегопад Первые заморозки уже были, однако пока только в Подмосковье. В Москве мороз можно ждать в середине октября, когда в ночные часы температура опустится ниже нуля градусов, пояснила Позднякова. Примерно в 20-х числах октября возможны дождь с мокрым снегом. Он не сформирует снежный покров — скорее всего, будет таять на земле или прямо воздухе.

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Что нужно успеть дачникам до первого снега Осень — горячая пора для дачников. Нужно не только собрать урожай, но и подготовить участок к зиме. Вот что стоит сделать до первого снега: Убрать урожай. Соберите все овощи, фрукты и ягоды, которые еще остались на участке. Это поможет сохранить их свежесть и вкус.

Обработать почву. Перекопайте землю, чтобы уничтожить вредителей и сорняки. Также это поможет улучшить структуру почвы.

Посадить озимые культуры. Если вы планируете посадить чеснок, лук или другие озимые растения, сделайте это до первых заморозков.

Подготовить деревья и кустарники. Обрежьте сухие ветки, обработайте стволы от вредителей и утеплите корни. Это поможет растениям пережить зиму.

Заготовить дрова. Если у вас есть печь или камин, заранее запаситесь дровами, чтобы не мерзнуть зимой.

Очистить водостоки. Проверьте, не забились ли водостоки листьями и другим мусором. Если да, очистите их, чтобы вода могла свободно уходить с участка.

Утеплить дом. Заделайте щели в окнах и дверях, проверьте крышу и стены на предмет протечек. Это поможет вам сохранить тепло в доме. Если успеете выполнить эти дела до первого снега, ваш участок будет готов к зимовке, а весной сможете сразу приступить к работе.