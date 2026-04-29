В Москве и Подмосковье начинают летнюю навигацию. Чего ожидать в новом сезоне

В Москве и области стартует сезон летней речной навигации. Какие маршруты начнут или возобновят свою работу — в материале 360.ru.

Речные маршруты в Москве

В пресс-службе столичного Дептранса объявили, что маршруты-переправы с Северного речного вокзала в Захарково и Химки снова начали работу. Изначально их планировалось запустить 27 апреля, но начало работы отложили из-за погодных условий.

Такие маршруты ходят в летний сезон уже не первый год, сокращая маршруты жителям Химок и Южного Тушина. Путь в Подмосковье занимает всего полчаса, а на другой берег Москвы-реки — 10 минут.

К старту летней речной навигации в Москве подготовили обширную праздничную программу. В субботу на Северном и Южном речном вокзалах можно было увидеть экспозиции, послушать выступления артистов проекта «Музыка в метро» и диджей-сеты, а также угоститься горячим чаем.

По словам мэра Сергея Собянина, 2025 год стал рекордным для столичного речного транспорта. В общей сложности состоялось 3,8 миллиона поездок. За прошлый летний сезон речные вокзалы столицы обработали более 2,2 тысячи судов и обслужили 360 тысяч пассажиров многодневных круизов. В этом году пассажиропоток планируется увеличить еще на 10%.