В Москве и Подмосковье начинают летнюю навигацию. Чего ожидать в новом сезоне
Маршруты-переправы в Захарково и Химки возобновили работу после зимнего перерыва
В Москве и области стартует сезон летней речной навигации. Какие маршруты начнут или возобновят свою работу — в материале 360.ru.
Речные маршруты в Москве
В пресс-службе столичного Дептранса объявили, что маршруты-переправы с Северного речного вокзала в Захарково и Химки снова начали работу. Изначально их планировалось запустить 27 апреля, но начало работы отложили из-за погодных условий.
Такие маршруты ходят в летний сезон уже не первый год, сокращая маршруты жителям Химок и Южного Тушина. Путь в Подмосковье занимает всего полчаса, а на другой берег Москвы-реки — 10 минут.
К старту летней речной навигации в Москве подготовили обширную праздничную программу. В субботу на Северном и Южном речном вокзалах можно было увидеть экспозиции, послушать выступления артистов проекта «Музыка в метро» и диджей-сеты, а также угоститься горячим чаем.
По словам мэра Сергея Собянина, 2025 год стал рекордным для столичного речного транспорта. В общей сложности состоялось 3,8 миллиона поездок. За прошлый летний сезон речные вокзалы столицы обработали более 2,2 тысячи судов и обслужили 360 тысяч пассажиров многодневных круизов. В этом году пассажиропоток планируется увеличить еще на 10%.
Речные маршруты в Подмосковье
Речную навигацию возобновляют и в Подмосковье.
Минтранс региона объявил о запуске нового маршрута из города Лыткарино в деревню Андреевское. Расстояние в 800 метров судно преодолевает менее чем за 10 минут. Оплатить проезд можно по карте «Стрелка». Еще несколько маршрутов возобновят работу 1 мая.
Готовятся к открытию сезона и в порту Серпухова. На всех судах отремонтировали двигатели или установили новые.
Аналогичные работы провели и в порту Коломны. Восстановительные работы провели почти на 70 судах — не только в Подмосковье, но и в Санкт-Петербурге, и на базах на Волге. Экипажи возвращаются на борт после зимнего простоя и ведут последние приготовления.
Два вышеупомянутых порта перевозят не только пассажиров. Через них проходит большой поток нерудных полезных ископаемых, в частности песка и щебня. Их развозят по всей Европейской части России.