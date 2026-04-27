В городском округе Лыткарино начал курсировать речной маршрут

В городском округе Лыткарино Московской области начал действовать новый маршрут речной навигации. Движение осуществляется от причала «д. Андреевское» до причала «г. Лыткарино», как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

По маршруту ходит катер «Стриж». Судно преодолевает расстояние в 800 метров менее чем за 10 минут. Движение будет осуществляться до ноября.

Для оплаты проезда на водных маршрутах доступны наличные деньги, банковские карты и транспортные карты «Стрелка».

Запуск остальных маршрутов запланирован на 1 мая.