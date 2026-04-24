В серпуховском порту готовятся к открытию навигации

В порту города Серпухов идут последние приготовления к началу навигации. Генеральный директор ООО «Порт Серпухов» Сергей Демидов сообщил, что на всех судах провели капитальные ремонты двигателей, а на двух из них установили новые.

Основной род деятельности «Порта Серпухов» — добыча и перевозка нерудных полезных ископаемых. Суда выходят к трем месторождениям, где добывают песок и щебень для их транспортировки.

Сменный командир на земснаряде МП-13 Александр Алешин отметил, что за оставшиеся несколько дней его команда доработает все механизмы, запустит и проверит их. Земснаряд будет готов проработать до конца навигации в ноябре.

Всего в «Порту Серпухов» работают более 100 человек: береговая служба, члены экипажей и сотрудники службы главного инженера.