В АО «Порт Коломна» готовятся к открытию навигации 2026 года

Экипажи АО «Порт Коломна» в микрорайоне Щурово активно готовятся к выходу судов на воду. Специалисты завершают ремонтные работы и проверку оборудования.

По словам заместителя генерального директора предприятия Ильи Алексеева, подготовка к новому сезону началась задолго до весны. В межнавигационный период специалисты предприятия провели масштабный ремонт флота: восстановительные работы прошли около 70 судов. Работы велись сразу на нескольких площадках — не только в Коломне, но и в Санкт-Петербурге, а также на базах на Волге.

Сейчас экипажи возвращаются на суда после зимнего простоя, чтобы проверить механизмы и системы безопасности и завершить финальную подготовку к выходу на маршруты.

АО «Порт Коломна» на протяжении многих лет перевозит грузы по европейской части России. Среди грузов — щебень, песок, гипсовый камень и крупногабаритные конструкции, необходимые для строительной отрасли.

Уже в ближайшую пятницу, 24 апреля, с 9 часов утра в московском бассейне официально откроется навигация 2026 года.