Сегодня 16:40 Хорошо и дешево не бывает? Таксистам предложили запретить повышать цены при ЧС Автоэксперт Попов назвал глупой идею запретить таксистам повышать цены при ЧС 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Закон о такси могут скорректировать в осеннюю сессию, депутаты всех фракций уже подготовили поправки. Среди предложений — запрет на необоснованное повышение цен во время чрезвычайных ситуаций и плохой погоды. Также водителям могут разрешить использовать любой цвет машины. Инициативы сформировали по итогам межфракционного заседания в Госдуме. К чему приведет возможное принятие поправок — в материале 360.ru.

Закон о такси На заседании ГД депутаты обсуждали изменения в закон о такси, который вступил в силу 1 сентября, однако он стал слишком сложным для исполнения. Новые правила создали серьезные проблемы участникам рынка, особенно самозанятым таксистам. Таких в отрасли большинство — до трех миллионов. Сейчас водители обязаны менять цвет машины, регистрироваться в реестре Минтранса или региональных властей. Из-за этого информация становится открытой, что оказывает давление на стоимость автомобиля при продаже. Перед рейсом таксисты должны получать маршрутный лист и проходить медосмотр, ТО и многое другое, хотя на практике такой подход невыполним из-за отсутствия нужной инфраструктуры. Новое регулирование уже отразилось на стоимости услуг такси. Во время повышенного спроса цена увеличивается в три-пять раз. В первую очередь депутаты предложили отказаться от единого цвета автомобиля: достаточно оставить фонарь на крыше машины и боковые обозначения — «шашечки». Их хотят разрешить сделать съемными, что позволит частникам использовать свое авто как на работе, так и для личных поездок. Фракция ЛДПР настаивает на борьбе с необоснованным повышением цен, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной. Ярослав Нилов депутат

Фото: РИА «Новости»

Безудержно глупая идея Согласно закону, региональные власти могут устанавливать единый цвет авто, напомнил 360.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов. «С одной стороны, закон создает условия для того, чтобы самозанятые люди или те, кто в качестве подработки использует такси, могли бы быстро интегрироваться в эту среду. И тут же мы говорим: „Браток, нет, ты должен машину выкрасить в определенный цвет“. При этом этот определенный цвет никаких гарантий безопасности не дает», — подчеркнул специалист. Подтверждением тому является отказ премиального сегмента такси перекрашивать свои машины. «Они не перекрашивают свои „Мерседесы“ <…> и спокойно на них возят пассажиров. И цвет не создает уверенности в этом деле совсем никакой», — добавил эксперт. Поэтому ситуация с отменой требования о цвете двоякая, считает Попов. «Если это требование будет изъято из закона, то это, с одной стороны, будет хорошо, а с другой стороны, уже во многих регионах начудили с этой историей, поэтому может получиться такая постфактная ситуация. Уже народ белых машин понапокупал, пленкой пообтянул. И теперь вдруг все отменили», — объяснил автоэксперт. Что касается запрета повышать цены во время ЧС и плохой погоды — это рыночная история. Государство должно урегулировать невозможность снижения цен, потому что это провоцирует таксиста на большое количество рейсов в смену.

А для этого он нарушает правила. <…> Депутатская идея определенным образом безудержно глупая. Дмитрий Попов автоэксперт

Он добавил, что спрос рождает предложение. Если запретить таксистам повышать цены в критических ситуациях, не связанных с терактами и другими ЧП, они не будут брать заказы. «Ситуация будет довольно смешной. Я тут приводил аналогию. Это все равно, что запретить цветочникам накануне 1 Сентября повышать цену на цветы. Половина детей придет в школу без цветов в этом случае. Соответственно, таксисты просто не будут выезжать до тех пор, пока народ не увидит, что ограничение цены сверху в критической погодной ситуации расходится с рыночными принципами», — заявил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Непроходная история Таксист занимается сдельной работой, поэтому непонятно, как будут действовать жесткие тарифы, рассказал 360.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Это непроходная какая-то история. <…> Если плохая погода, то таксист дольше едет, ему нужно больше времени на то, чтобы перевезти пассажиров по тому же самому маршруту, как если бы он ехал там в хорошую погоду и без пробок. Если он тратит, допустим, в два раза больше времени, очевидно, что он хочет больше заработать — это логично. Кто-то должен это оплатить», — объяснил специалист. В таком случае есть два варианта: оплату должен провести пассажир, либо клиент и агрегатор вскладчину. Второй способ маловероятен, считает Кадаков.

Поэтому если водителей будут заставлять ездить в такое время по прежним жестким тарифам, все это закончится тем, что они просто не будут выходить на линию, и все. Зачем?. Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

Фото: Unsplash

Он напомнил, что в одно время такси почти сравнялось со стоимостью общественного транспорта. С одной стороны это хорошо, с другой — не очень нормально. «У нас были и таксисты подшофе, и обдолбанные наркоманы, и страшные аварии, потому что таксисты спешат, и так далее. Мы хотим чего? Мы хотим качественного обслуживания, мы хотим безопасных перевозок, что правильно. Все этого хотят: и государство, и пассажиры. Но хорошо и дешево не бывает», — подчеркнул Кадаков. Принятый закон о такси работает лишь наполовину, заявил он. «Я не понимаю, с чего вдруг мы сделаем какие-то жесткие тарифы. Автомобили подорожали, запчасти подорожали. Бензин потихоньку подорожает. <…> Выручка таксиста должна быть никак не меньше 1300 рублей в час. Это в экономе. Не меньше. Это он как-то будет сводить концы с концами, потому что что-то заберет агрегатор, плюс амортизация, надо заплатить за машину, и что-то остается ему, в конце концов, на прожитье», — отметил специалист. Он посоветовал депутатам «спуститься с небес на землю» — такие вещи в приказном порядке не решаются. Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. Лишь 25% водителей имеют разрешение на работу.