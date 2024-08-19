Подвоза не будет. Таксисты останутся без работы из-за новых правил с 1 сентября

«Известия»: 75% таксистов не получили разрешение на работу с 1 сентября

Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, теперь они рискуют остаться без работы. Как сообщили «Известия» , к началу осени водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и получить разрешение на работу в такси.

Сейчас среди самозанятых водителей разрешение на деятельность есть только у 1,5% от общего числа. От работников таксопарков — 60%, и в основном это москвичи.

«Таким образом, получается, что только 25% водителей сегодня имеют разрешение на работу в такси», — сообщили авторы публикации.

Для того, чтобы получить такое разрешение нужно выполнить несколько требований, в том числе перекрасить машину в необходимые цвета, вести путевой лист. На данный момент большая часть таксистов находится в серой зоне и не может легализоваться.

По новым требованиям, перевозка пассажиров без страховки будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для должностных и до одного миллиона рублей — для юридических лиц.

Однако лидер общественного движения «Форум такси» Олег Амосов уверен, что пока агрегаторы продолжат принимать заказы от нелегальных таксистов, сама система ОСГОП не будет эффективно работать. Он назвал нововведение «пшиком».