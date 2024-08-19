Автоэксперт Амосов назвал «пшиком» новые правила для таксистов

С 1 сентября новые требования для таксистов будут действовать только в Москве. Об этом НСН заявил Олег Амосов, лидер общественного движения «Форум такси».

Он отметил, что в России на данный момент выдано около 435 тысяч лицензий на перевозку пассажиров и багажа на такси, в то время как на рынке функционирует около 2,5 миллиона таксистов. Таким образом, меньше 20% из них оформили свою деятельность в соответствии с существующими правилами.

Амосов добавил, что пока агрегаторы будут продолжать принимать заказы от нелегальных таксистов, сама система ОСГОП не будет эффективно работать.

«Это очередной фарс и пшик, который не будет работать», — отметил эксперт.

На сегодняшний день система функционирует только в двух регионах — Москве и ее области, где установлен постоянный контроль за деятельностью такси.